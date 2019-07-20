急需戰隊教練、遊戲陪練！　陸「電競人才」需求量高達350萬　

▲大陸作為全球最大的電子遊戲市場，2018年玩家總數達6.26億人，創造了248億美元的收入。（圖／CFP視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著鼓勵政策的推出、5G技術應用以及資本市場的參與，大陸電競市場高度發展，企業對相關人才有巨大需求。目前，大陸只有不到15%的電子競技職位處於人力飽和狀態，預計未來5年，電子競技員人才需求量近200萬人，電子競技運營師人才需求量近150萬人。

電競產業蓬勃發展，這個新興領域的關注度逐年上升。除了大陸政府支持鼓勵的力度不斷加大，當前電競產業已經初步實現成熟化運營，並形成了一個較為完整的產業鏈，主要包括內容授權、衍生內容製作和直播平台等。

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▲大陸戰隊RNG獲雅加達亞運會電競項目冠軍。（圖／翻攝自新浪）

大陸人力資源和社會保障部（簡稱人社部）等三部門4月發佈的13個新職業中，就包括了電子競技運營師和電子競技員兩個與電子競技相關的職業。對此，四川電子競技運動協會秘書長劉葉航認為，電子競技員和電子競技運營師被錄入新職業，意味著電子競技迎來了發展新契機，將有利於電競產業真正被大眾認可。

▲上海致力發展電競產業。（圖／CFP）

但與產業發展速度不適應的是，電競專業人才缺口巨大。大陸人社部近日發布的分析報告顯示，「電子競技產業的快速持續發展，需要高層次人才作為支撐。」

報告指出，儘管電競產業鏈已經初步形成，但與國外發達國家電競市場相比，大陸電競產業發展時間短，運營人才較為缺乏，尤其對於高層次、高水準、高素質的電子競技選手、電競戰隊教練、電競數據分析、電競項目陪練等相關職位的人才需求越來越迫切。

▲電子遊戲的覆蓋人群正在從「青少年、孩子」向「中年人、青少年、孩子」轉變。（圖／CFP視覺中國）

由此可見，新職業的產生勢必促進職業教育和職業培訓改革，推動專業設置、課程內容與社會需求和企業生產實際相適應，實現人才培養培訓與社會需求緊密銜接。