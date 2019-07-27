教育助弱勢生翻轉人生？　學者盼政府整合資源、及早扶助

▲黃昆輝教育基金會調查國內弱勢學生扶助政策，發現諸多問題，呼籲政府正視與解決。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教育基金會今（27日）針對我國現行弱勢學生的補助政策與扶助方案的實施成效進行各界對談。董事長黃昆輝強調，教育是弱勢學生翻轉人生的重要管道，投資弱勢者教育既合乎教育機會均等的理念，也符合社會公平正義的原則，另從人力資本理論來看，弱勢學生藉教育提升能力，一方面能夠增加國家的勞動力，另方面也可以減輕社會照顧的負擔。

目前政府對弱勢教育採行相當多的補助政策與扶助方案，基金會為了瞭解其實施成效，委託台師大教授王麗雲等人主持「區域發展與教育弱勢扶助方案」與「高等教育不平等現況與弱勢扶助方案」兩項專題研究，深入探討中小學與高等教育兩個階段的實施狀況。

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王麗雲指出，高教弱勢扶助方案較具體、全面，包括學雜費減免，助學貸款、助學金等「經費補助」，以及繁星計畫、原住民升學保障等「入學協助」，另有學習輔導及職涯輔導等措施。中小學則以補救教學計畫、課後照顧服務等「學習協助」為主，協助整體性較為不足。

▲黃昆輝強調，教育是弱勢學生翻轉人生的重要管道。（圖／記者崔至雲攝）

王麗雲認為，中小學生自我照顧能力不足，更需要協助與輔導，及早介入協助，提升其能力，成為影響他能否繼續升學，接受高等教育的關鍵因素。諾貝爾獎經濟學得主Dr.Heckman指出，透過早期扶助方案提高弱勢學生能力，帶給個人與社會的投資報酬率甚高。幫得晚不如幫得早，建議政府，應全面檢討中小學弱勢扶助方案，規劃更有系統、更完善的方案，及早積極介入。

另外，王麗雲也指出，政府界定弱勢學生一直以收入等級、身分等作為標準，但在社會變遷下，過於僵化的判別標準已經無法篩選出某些真正需要協助的潛在弱勢者。例如，家庭功能失能的家庭，家中有重病患經濟負擔沉重者。又如，都會區弱勢家庭以環境、文化不利問題為主。此外，在執行層面亦有若干問題，例如，有些弱勢學生重覆多次領取補助、家長領取助學金移作家用。又如，部分社會住宅區則因弱勢家庭較為集中，學區內學校弱勢學生輔導負荷超載，執行效率與效能偏低。建議政府，依據社會與環境變遷，重新檢討建立界定弱勢的標準，確認弱勢學生類型，提供對應有效之協助。

最後，王麗雲也談到，目前實施的扶助方案種類繁多，而弱勢學生及其家庭的狀況更是多樣複雜，弱勢扶助面對的不是經濟單一問題。例如，除了貧窮之外，學生可能有身心障礙或行為偏差問題，而其家庭也可能屬於隔代教養或家庭失能等狀況。弱勢扶助絕非經費補助，即可解決問題，必須有心理輔導、特教安置或社工介入才能解決個案的困境。

王麗雲又說，這些不同專業在政府部門又分屬不同部會主管，因此弱勢扶助工作也需要跨部會的協調合作。此外，人稱台灣最美的風景就是人，善心人士很多，獎助學金、愛心捐款非常多，若能整合政府與民間的資源，統籌規劃，應可擬訂較為完善的弱勢扶助計畫。建議結合教育、心理、社工等專業，共同解決弱勢個案，整合政府與民間資源，統籌規劃弱勢扶助計劃。