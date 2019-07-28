五月天御用造型師丟手機好著急　警立馬找回！他驚呼萬歲

▲五月天樂團御用造型師沈傳惟搭車遺失手機，所幸遭中正一忠孝西路派出所警員林庭緯熱心尋回（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

《五月天》御用髮型造師沈傳惟（Wayne Shen）經常在台娛樂圈幫當紅藝人擔綱造型設計，結果本月15日晚間搭乘計程車返家時，到隔天才發現把心愛手機遺落計程車上，因手機內存放許多藝人聯絡方式、配合行事曆、偶像歌手造型照片，他擔心手機內的資料外流，17日趕緊跑到台北市中正一分局忠孝西路派出所備案請求協助；警員林庭緯根據沈姓造型師提供上下車地點、時間，順利調閱監視器尋回手機。

英文名字 Wayne Shen的沈傳惟是國內知名的髮型設計師，也是台灣天團《五月天》的御用造型師，也在《五月天》樂團包含《少年他的奇幻漂流》等官方MV中擔任髮型設計師，沈傳惟以精湛的髮型造型功力，擔綱國內不少當紅歌手的演唱會、MV拍攝造型師，也在台北市東區敦化南路一段開設髮型工作室。

警方得知沈傳惟遺失手機相當緊張，但他來報案求助距離手機遺失當天已有兩天時間，根據沈提供的搭乘計程車上下車地點，調閱監視器找出小黃行車路線，順利查閱到搭載沈傳惟小黃司機車號後，聯繫計程車司機，果然找到沈男下車不慎遺落在計程車後座縫隙的手機。

沈傳惟原本對找回心愛手機已經不存希望，得知警方真的找回，不禁驚呼「萬歲」，感謝警方給力的「神救援」。

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