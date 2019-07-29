控UNIQLO擺設害3歲兒破相　檢：跑出父母視線跌倒「與業者無關」

▲UNIQLO示意圖。（圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北1對父母帶著1對年幼兒子到UNQLO館前店逛街時，3歲的弟弟和哥哥嬉鬧時，不慎撞到高20至30公分的木製平台，導致額頭撕裂傷，父母傷心控告UNQLO在台負責人黑瀨友和、吳姓女店長涉嫌業務過失傷害，但台北地檢署調查認為，這對小兄弟因打鬧奔跑脫離父母視線而跌倒受傷，與業者設置賣場的注意義務無關，處分不起訴。

這對林姓父母是在2018年10月7日接近中午12點時，帶2個兒子到台北車站前的UNQLO館前店逛街，一家人搭電扶梯抵達3樓時，媽媽因為要幫孩子挑選衣服，走在前面，孩子們跟著興奮地跑向兒童遊戲區，爸爸則是殿後約3、4步的距離，等爸爸跟上孩子的腳步時，就見3歲的小兒子手摀著額頭。

▲檢察官認為幼童在靜態賣場奔跑離開父母視線範圍而跌倒，與業者有無防撞保護措施沒有因果關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此時有其他大人叫說：「小孩子受傷了」，走在前面的媽媽聽到後回頭一看，小兒子摀著頭倒在展示架地木製平台旁，有家長開始你一言我一與「他流血了」，「他撞到陳列模特而木箱邊緣」。

傷心的父母控告UNQLO在台負責人黑瀨友和和吳姓女店長，在兒童積木區旁，設置了長寬約1.5公尺，高約20至30公分的木製平台，卻沒在平台裝設防撞材質，或其他保護措施，也沒張貼警語，害他們的兒子撞上受傷，涉嫌業務過失傷害。

因現場剛好是監視器死角，無法還原小孩子到底怎麼撞到受傷的，但檢察官調查認為，業者在該處設置的兒童休憩區，只提供靜態的積木遊戲，沒有動態活動，而該處是提供步行參觀、試穿、結帳的賣場空間，小朋友因打鬧奔跑，脫離父母視線範圍而跌倒受傷，這和業者有無提供防撞保護沒有相當因果關係，這對父母的指控，已經超越業者的注意義務範圍，因此處分不起訴。

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