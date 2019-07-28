國中畢業農民「花16年自製飛機」　成功圓夢1.5小時...隔天就被拆





▲安徽51歲農民自製飛機圓夢。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽安慶市懷寧縣51歲農民錢新苗從小有個夢想，就是可以開飛機在天上翱翔，他雖然只有國中學歷，但是卻沒有放棄過，花了16年後成功打造出一架小型飛機，第一次試飛也順利完成，可惜被舉報後，被警方勒令拆除。

錢新苗讀書的時候有一幅「宇宙飛船」畫，自此在他心中種下了航空夢，「有一天要自己造一個飛機飛上天」。他從35歲開始製作飛機，經過了16年，在23日首次試飛成功飛行1.5小時，但是他在24日清晨第二次試飛時被舉報。

除了發動機和螺旋槳以外，整架飛機全都是錢新苗自己親手完成，花費約10幾萬元人民幣（約45萬元新台幣），再加上其他材料約1.5萬元人民幣（約6萬元新台幣）。

但是這個夢想家裡人卻不太支持，「我就飛了一天，我媽和我爸爸生氣的不得了」，只有兒子「還好」。錢新苗兒子則表示，之前看過爸爸飛，其實是支持的，只有跟爸爸提醒安全最重要。

錢新苗介紹，飛機是按照網路上圖紙做的，機身長6.8公尺，機翼長5公尺、寬2公尺，重125公斤，可續航3小時，最高速度達110km/h，可以坐上4人，連續飛3小時，沒動力的時後降下來也和降落傘一樣安全。

民警對錢新苗的發明創造行為表達鼓勵，但是對他忽視安全的做法提出批評教育，並要求他將飛機拆除。