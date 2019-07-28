影／寫作業想睡覺！男孩竟將「10公分銀針」插進尿道...醫生拔了2小時

記者蔡儀潔／綜合報導

讀書時想睡覺，不少人會捏捏大腿讓自己清醒，但陝西寶雞市一位12歲男孩小李，25日為了寫作業不打瞌睡，竟將奶奶用來針灸的銀針插進尿道。數小時後，小李才將此事告訴媽媽，經醫生檢查，該銀針有十幾公分長，不但無法拔出，反而慢慢往膀胱移位。

▲X光片清楚顯示銀針。（圖／翻攝自梨視頻）

據《三秦都市報》報導，小李25日中午在家寫暑假作業，一直打瞌睡，媽媽看到後就上前教訓了他幾句，但因心疼孩子，就讓小李去睡午覺了。媽媽下午4點將小李叫醒，因他們下午都有快走運動的習慣，兩人便出了門。小李媽媽透露，當時兒子「表現特別怪異」，走路不但比平時慢，表情也顯得很痛苦，但當時她走在小李前面，不停催促兒子走快點，還一度生了氣。

到了晚上10點多，小李突然向母親說，「媽，我跟你說個事，你別生氣」，中午寫作業時他覺得困想睡覺，可躺上床後，又覺得應該堅持把作業寫完，於是就悄悄拿了奶奶用來治療面癱的針灸銀針，從下體塞了進去。

小李媽媽聽後被嚇一大跳，立即將兒子送去附近的醫院，但由於銀針在其體內留存時間過長，加之小李下午曾劇烈運動，造成銀針在體內遊走，無法取出。隨後，當地醫生建議趕緊轉院治療。

▲取出的銀針約有十公分長。（圖／翻攝自梨視頻）

小李淩晨被送到西安市兒童醫院泌尿外科。醫生檢查發現，銀針不但無法取出，反而慢慢開始往膀胱移位，與此同時，小李的下體也開始劇烈疼痛，表情非常痛苦。所幸最後經過約2小時的手術，銀針被順利取出，目前小李仍在住院觀察。

醫生表示，銀針是很銳利的器械，長時間存在於體內，其鋒利的一端已經刺進了孩子尿道壁，入院時的影像片顯示，銀針長約10公分，還未進入膀胱，幸好小李就醫及時，這種尖銳的銀針在身體內遊走，極有可能穿透其他臟器，造成更嚴重的後果，甚至會危及生命。