性侵犯4進4出監獄！刑滿才2月...再潛住家「強O女屋主」　網氣吼：整支剪掉

▲徐男四進四出監獄後再犯性侵案，引發網友怒火。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／綜合報導

台北市一名55歲徐姓男子因多起性侵前科數次入獄服刑，不料他關不怕，出獄才2個月又再度犯案，潛入民眾住家持刀威脅性侵得逞，法院再判他有期徒刑10年6月，可上訴。這起事件被網友轉發至臉書後，引發群眾憤怒，直呼這種性侵慣犯應該「直接切掉」！

根據判決書，徐男2019年5月2日凌晨在外閒晃時，見到一處住宅2樓後方陽台窗戶未上鎖，隨即爬上2樓拆下紗窗，侵入住宅後，隨手拿起一把菜刀防身，窺見獨自一人躺在床上睡覺的女屋主竟起了色心，立馬闖入遮眼摀嘴，拔出菜刀就是一句威脅，「不要叫！配合就不會傷害妳」，性侵得逞。女子在徐男離去後隨即報警處理。

法院審理時發現，徐男前科累累，1984年已入獄4年3月；1989年再入獄8年6月；1997年5月12日、13日及7月18日又連續犯下強姦罪，入獄10年；2013年再犯加重強制性交罪，被判6年4月有期徒刑。徐男55年的歲月裡有超過一半都在牢裡度過，但他3月才縮短刑期出獄，事隔2月竟又犯下性侵女屋主一案被判刑10年6月。

有網友在臉書社團「爆怨公社」中指出這起案例，讓不少網友氣到頭頂冒煙，直呼「這種累犯怎麼不要直接拖去槍斃死死算了」、「強姦犯要放出來前 請先割除命根子再出來」、「先剪掉吧，整支+蛋蛋給剪了」、「直接槍斃」、「沒死刑至少來個100下鞭刑」、「化學去勢」、「現在是犯罪者人權至上，所以法官手下留情，幾年後出獄又繼續危害女性安全」、「擺明吃定不會判死刑啊」。

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