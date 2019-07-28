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LIVE／全代會升級！黨員刷條碼入場　國民黨提名韓國瑜參選2020

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記者徐政璿／台北報導

國民黨全代會28日舉行，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。另外，全代會也將刪除黨章中總統兼任黨主席的條款、黨主席可指定5縣市長為中常委，以及中常委選舉延後等議案。在今年的全代會中，國民黨為了凸顯跟著時代走，黨員的名牌上有個人條碼，黨員不需簽名，用刷條碼的方式入場。

▲全代會主視覺背板。（圖／記者羅婉庭攝）

▲全代會主視覺背板。（圖／記者羅婉庭攝）

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，將正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選。歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都將出席，另也邀請前立法院長王金平和15位黨籍地方首長與19位黨籍地方縣市議長出席。不過，總統初選落敗的鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜未與會。

▲▼國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全國代表大會。（圖／記者李毓康攝， 下同）

這次全代會仍維持去年「革新團結、重返執政」的主軸，結合所有認同和支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。開幕典禮後將通過第15屆中華民國總統參選人提名案，隨後安排韓國瑜發表談話。

大會設計橋段包含將安排高雄市長韓國瑜手持鋤頭並做鏟土動作，象徵國民黨重返執政要「鋤舊創新」，以及提名的60位立委參選人則要推擲保齡球，讓代表民進黨執政弊端的綠色球瓶「全倒」。下午的閉幕儀式則安排擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結並向上起飛。

在議程規劃方面，日前中常會通過的刪除黨章總統兼任黨主席條款，以及新增黨主席指定5縣市長為中常委、撤銷黨籍由考紀會議決並由中常會核定後執行等黨章修正案3案，將在本次全代會中議決。此外，為因應總統及立委選舉，目前已有100多位黨代表連署，將在全代會中提案，將原本在10月舉行的中常委選舉延後到明年總統大選後再舉辦，若無意外，預料也將會獲得全代會通過。

▲▼國民黨第20屆全代會。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：國民黨,全代會,韓國瑜,2020,總統

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