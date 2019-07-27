桃園77藝文町　8「水番流」陶藝家手捏茶陶器聯展

▲陶藝家邱瑞香手捏的陶龜壼，可供泡茶。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

哇！在一個個造型獨特的手捏陶壼中，怎麼還有隻小陶龜？陶藝家邱瑞香拿起作品小陶龜說，這可是一個陶龜壼，用陶土手捏的，可供泡茶；而最適合用高溫浸泡茶葉的陶壼，泡出來的茶湯香氣濃郁。邱瑞香浸沈陶壼學習與創作多年，即日起與老師潘俊任及6位手捏壺陶藝家，在桃園77藝文町舉辦「水番流桃77茶陶器展」。

▲桃園77藝文町舉辦水番流陶藝家聯展。（圖／記者楊淑媛攝）

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邱瑞香經營「梅軒陶瓷坊」30多年，因熱愛造型不一的各種茶壺，於2013年跟隨潘俊任老師學習捏壺技巧；而「水番流」即是以陶藝創始人潘俊任老師的潘姓為名。邱瑞香說，水番流是有生命的，會動會變，是一個因許多人共同努力，不斷創新進步的陶藝團體。

▲陶藝家林松本的作品。（圖／記者楊淑媛攝）

水番流陶派的技法，除陶板、泥條、雕塑、掏空等傳統成型法外，以手捏成型最為拿手，手捏技法易學難精，需要時間、經驗的累積，不斷學習才能有一定的水平。從嚴謹的「方法養成」到「熟練控土」、「美感比例」、「功能考量」、「藝術內涵」都是基礎要求，不只是冰冷的工藝表現，更賦予它溫度、柔軟和新生命。

▲陶藝家邱瑞香(左三）也是大嵙崁獅子會會長，和前來參展的獅友們。（圖／記者楊淑媛攝）

邱瑞香表示，茶陶器除了可以作為品茗的器具，因為全部手工完成，每件作品都是獨一無二，儼然就是件藝術品，已經超越茶器的價值。儘管學習捏陶只有6年，她卻深切體悟到「指尖給泥土多少情感，而它就回饋多少？」的成就感。

▲陶藝家與參展者。（圖／記者楊淑媛攝）

「水番流桃77茶陶器展」，即日起迄8月27日於桃園77藝文町展出一個月；有潘俊任、王崇信、林松本、王俊凱、張榮、沈雪敏、邱瑞香、潘小丰8位陶藝家作品，參展的手捏茶壺，以自然界素材為靈感和特色多樣化表現方式呈現，為主要特色，歡迎民眾前往參展。