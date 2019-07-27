帶薩諾斯手套吃台灣美食 國中生創意英語短片奪冠

▲光民國中八年級學生陳僅元與七年級學生蘇楙倫製作的「轉眼間的美食」奪冠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

隨著雙語國家政策的推動，國家發展委員會舉辦「hello！台灣美食」校園創意短片徵選活動，讓學生利用英語來介紹台灣美食。國發會今（27日）公布得獎名單，第一名5萬元由光民國中八年級學生陳僅元與七年級學生蘇楙倫製作的「轉眼間的美食」獲得，該團隊將台灣美食結合復仇者聯盟情節，榮獲評審們的青睞。

「校園創意短片徵選活動」起初吸引了99件學生作品，其中21組入圍，今天更公布前三名得主。陳僅元與蘇楙倫不僅得了第一名，同時也是「人氣獎」得主，他們分享影片的創作理念，在拍攝影片時電影復仇者聯盟相當火紅，因此希望藉由好萊塢電影介紹台灣美食給外國人，兩位學生挑選了自己喜歡的台灣美食包括牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶等，並將復仇者聯盟薩諾斯彈指的經典動作，融合至影片拍攝中，希望可以將台灣的美食介紹到全世界。

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▲第三名由永安國小一年級的王翊盛及二年級林于歆獲得。（圖／記者崔至雲攝）

第二名則是由復興高中學生曾姵璇、陳佑慈獲得，該團隊以「3杯」作為這是的主題，兩位學生指出，未來自己應該會到國外念書，很大自己到了國外會想念台灣的食物，因此跟家長學習怎麼做「3杯」的系列食物，她們認為，三杯可以搭配任何一種食材，不管是三杯雞、三杯魷魚、三杯蔬菜等，希望這樣的時候能讓他們在國外時，想念家鄉味，同時也希望這樣的口感能介紹給外國人。

第三名由永安國小一年級的王翊盛及二年級林于歆獲得，該團隊已「good mornigk，Taiwan！」來介紹台灣特有的燒餅油條早餐，影片中除了教外國人了解什麼是燒餅油條，也分享給民眾油條的2種吃法。

▲第二名由復興高中學生曾姵璇、陳佑慈獲得。（圖／記者崔至雲攝）

王翊盛與林于歆說，其實一開始不知道燒餅油條是什麼口感，在媽媽推薦下才發現原來燒餅油條這麼好吃，於是決定將這樣有特色的食物與外國人分享，錄製完影片也發現自己的英文進步很多，期許自己未來能更進步。

國家發展委員會陳美伶主任委員致詞時也特別用雙語指出，在台灣推動雙語國家政策之餘，希望能藉由一些有趣的活動，讓學生對於英文產生興趣，自然而然地運用雙語，而台灣美食又常常是台灣人想要介紹給外國人的第一項特色，因此美食與英文結合，相信可以吸引到學生的注意，進而更深入加入他們的生活中。