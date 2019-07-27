▲ 深夜改裝車噪音擾民，瑞芳警一夜查獲73輛汽、機車。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局26日深夜，聯合環保局進行不定期聯合稽查，在轄內106縣道及臺2丙線，執行改裝車輛稽查及噪音檢測，一晚共查獲73輛改裝汽、機車的排氣管噪音嚴重超標，命騎士限期改善，否則將開罰3000元罰鍰。

新北市平溪區106縣道及臺2丙線，由於此時正逢暑期，加上道路筆直，每逢週末假日深夜，吸引不少改裝噪音車輛呼嘯而過，嚴重干擾小鎮居民睡眠安寧；為有效遏止歪風，瑞芳警分局結合環保局特別辦理聯合稽查，並採用不定點攔查，加強改裝車輛的噪音源稽查取締。

瑞芳警分局在26日深夜辦理聯合稽查時，除舉發違反交通管理處罰條例無照駕駛1件、其他違規10件外，並攔查73輛汽機車使用改裝未經主管機關噪音檢驗合格的排氣管。瑞芳警分局自2019年6月起執行，已取締通報噪音車輛143件，展現嚴正執法決心。

警方指出，新北市政府已公告深夜10時到隔天早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上。違反公告者，由環保局依違反噪音管制法第23條規定告發，處3千元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰，並通知車輛所有人至監理站檢驗。

瑞芳警分局呼籲，民眾發現有噪音車，也可透過環保局「噪音車檢舉網站」http://noisecar.epa.gov.tw，拍照車牌及排氣管檢舉違規車輛，環保局於查證後，通知有產生噪音疑慮之車輛限期到指定處所進行檢測，如有超出標準，將予以處分並要求改善，以提升優良生活環境。