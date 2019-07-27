菜市場攤販濕身互戰！紅衣阿姨「狂灌7盆水」手速激快　網笑：台灣潑水節





▲菜市場兩位阿姨互相潑水，勁頭相當狠。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

記者張靖榕／綜合報導

高雄一名網友早上到菜市場想要買菜，卻看到難得一見的畫面，於是趕緊拿起手機錄影。畫面中的兩名攤販疑似是因為吵架，二話不說拿取水盆舀水互相潑對方，弄得彼此和市場地板都是水，讓看完影片的網友紛紛嘲諷，「一定是太熱了」、「感覺好好玩喔」、「台灣潑水節」？

原PO在臉書社團「爆廢公社」上傳影片，「剛剛在菜市場看到兩位太太，互相潑水玩耍，天氣真的太熱了。」不過這個令人難免歪頭的景象讓許多人都看傻眼。

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▲紅衣阿姨攻勢猛烈。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

由於影片開頭時，兩名攤販已經開始互相潑起水來，所以難以辨別事發原因為何，或是誰先動手做了什麼。11秒的影片中，綁馬尾的阿姨率先潑出一盆滿滿的水，隨即遭到身穿紅衣、手速極快的阿姨潑水反制。這樣一來一往，馬尾阿姨總共潑出了6盆水，外加一次失誤；紅衣阿姨則是潑出7盆水，每次的攻擊都命中對方。

貼文在不到1小時內就引來235則留言，「互相降溫」、「右邊沒點敏捷」、「看得出來，都很用感情在互相潑水」、「左邊好強啊」、「左邊戰鬥力超高」、「童心未泯」、「火氣大」、「不亦樂乎」、「撥水節到了嗎」、「真的是 台語的 『後水相潑』」、「台灣潑水節」、「應該是賣魚的…奇怪腥臭味都洗不乾淨。」