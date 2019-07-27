暑假「關懷學生、關懷婦幼」 南警五分局與警友會辦少棒賽觀球

▲台南市警五分局結合「U12世界盃少棒錦標賽」，與轄區文元國小志工隊、立人國小棒球隊、社區民眾約70名，共同前往台南亞太國際棒球訓練中心觀賞比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現正值2019年暑假期間，為保護學童、落實護童專案，台南市警五分局特別結合警友會辦理「關懷學童、關懷婦幼、大家一起看棒球」活動，藉由正當休閒活動的推動，陪伴學生、青少年度過暑假，進一步與學校志工、家長推動宣導，避免兒少涉及不正當場所進而成為犯罪目標。

市警五分局7月26日結合「U12世界盃少棒錦標賽」，與轄區文元國小志工隊、立人國小棒球隊、社區民眾約70名，共同前往台南亞太國際棒球訓練中心觀賞比賽，並於活動開始前進行婦幼安全宣導，推倡正當休閒，關懷青少年，並發送相關宣導文宣，警友會表示，共同守護婦幼安全，讓兒童和青少年能在一個安全無虞的環境中平安生活，期能避免社會上家庭暴力、虐兒致死、少年觸法等不幸案件發生，共同努力發揮社區警政防護功能，達到預警機制的效益。

今年暑期青春專案執行期間是6月1日至8月31日，三大工作項目分別為「淨化青少年成長環境」、「防治青少年被害」以及「擴大預防犯罪宣導」等。警五分局與市政府成立聯合稽查小組，每週深夜均規劃查察取締妨害青少年身心健康場所，同時也勸導處理少年偏差行為、加強查緝網路上不法資訊、防制教唆或引誘青少年犯罪或被害事件等。期望透過提供青少年包括體育、藝文、公益、休閒等各類型優質及健康的暑期活動，讓青少年避免接觸各種不法的誘惑進而殘害身心，合力保護學生安全！