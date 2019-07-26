三重飆車族逼車嚇哭女乘客　警一句「暑假了」惹怒運將

▲三重飆車族逼車，嚇哭計程車上的女乘客。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名小黃運將25日凌晨2時許載客經過新北三重區環河北路，卻遇到未戴安全帽的屁孩飆車族，在馬路上蛇行後還對他逼車，女乘客當場嚇哭，所幸有巡邏的警車警過及時解危；不料運將到派出所要報案時，卻聽到員警說：「暑假了，這種不要理就好。」讓他質疑警方的處理態度有問題，對此三重警表示是雙方認知差異，此案已依法告發，暑假晚間均有編排「防制危險駕駛勤務」，確保用路人安全。

根據行車紀錄器影像，張姓運將25日凌晨2時許從台北要載一名女乘客到蘆洲，途中經過三重的環河北路，先是2台機車在馬路上蛇行擋住內側車道，就在他要從內側車道超車時，後方另名屁孩隨即按喇叭嗆聲「XX娘咧！」讓女乘客驚慌失措，就在運將停等紅燈時，屁孩又逆向闖紅燈來敲計程車車窗，運將機警拿起手機撥打110，屁孩竟質問「邊開車邊打電話是怎樣？」

由於機車騎士擋住計程車去路，運將一邊拖延一邊向警方報案，好在這時一輛巡邏的警車恰巧經過面前，運將隨即按鳴喇叭請求員警處理，而員警當場攔查其中1輛機車，並在下一個防飆攔截點將逼車的屁孩攔下，把計程車及屁孩帶回派出所處理，經檢視行車紀錄器後，發現屁孩有未戴安全帽、任意變換車道及以不當方式迫使他車讓道等狀況，共計開出3張罰單。

運將表示，他到派出所時員警竟跟他說「暑假了，這種不要理就好。」讓他不解如果警車沒有到他該如何脫身，老百姓就該遇到這種事？對此三重分局表示，是員警與運將閒聊時雙方認知問題，員警是出於善意要緩解民眾不安，可能因為言語不當，反造成民眾誤會。

而暑假青春專案期間，三重分局強調每日晚間針對青少年易聚集夜遊熱點，均有編排防制危駕勤務，以防止飆車及危險駕駛行為，同時呼籲民眾除針對家有未成年青少年深夜外出加強約制外，並不定時與環保、監理機關執行聯合稽查勤務。

▼屁孩逆向闖紅燈回頭攔下計程車。（圖／記者陳豐德翻攝）

