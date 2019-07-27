與介文汲再度隔空交火！　林佳龍批：趁火打劫謀取政治利益

▲林佳龍、介文汲隔空交火。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝介文汲臉書）

記者胡順惠／台北報導

前外交官介文汲25日在臉書上指，交通部長林佳龍是走私菸品案「合理嫌犯之一」，聽到林佳龍採取法律行動後又要求林公開道歉。林佳龍27日針對此事表示，外交官都有一些特權，包含出入境有菸酒，這些都應該一併攤開來檢視，說別人前應該先檢視自己，這種趁火打劫、謀取政治利益的心態很要不得。

林佳龍出席綠色運具與宣導行車安全活動前接受聯訪。他說，做過外交官的人應該最清楚，想要趁火打劫的心態很要不得，「尤其他要選舉，外交官都有一些特權，包含出入境有些菸酒，這些應該一併攤在陽光下檢視」，不要說別人，應該先檢視自己，對於介想趁火打劫謀取政治利益，感到非常遺憾。

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介文汲曾任駐紐西蘭代表、前外交官，在臉書直指，蔡英文總統專機走私9800條香菸案，經幾天各界的抽絲剝繭後，除了國安局，另一主要共犯就是華航，林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑，有沒有搞清楚，理論上林自己也是這件走私案的合理嫌犯之一。

介文汲質疑，林佳龍派政次王國才進駐華航，到底是要淹滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？對此，交通部林佳龍部長辦公室發布聲明，強調實屬造謠抹黑不實言論，部長辦公室已委請律師採取法律行動。

聽到林佳龍喊告，介文汲又說，堂堂一個部長，對於他合理評論，居然透過訴訟來恫嚇、箝制人民的言論自由，他要予以嚴厲的譴責，他上一篇貼文寫道林佳龍理論上也是這件走私案的合理嫌犯，其意思是華航歸林佳龍管，這是一個法律常識。

介文汲表示，自己從事公職數十年，從不污衊他人，更不會造謠抹黑；林佳龍辦公室的聲明對法律常識的陳述與污衊混為一談，「將質疑硬栽為抹黑造謠，這種亂扣帽子的行為，實已嚴重妨礙我的名譽，請林佳龍公開道歉！」

