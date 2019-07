▲蘋果本周在德國打出三個醒目的大型看板廣告。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合外電報導

蘋果的隱私權廣告愈打愈大,範圍也從原先的拉斯維加斯、加拿大,逐漸擴展至歐洲。蘋果本周在德國打出三個醒目的大型看板廣告,廣告標語有著滿滿的「蘋式幽默」,而主題都只有一個,就是隱私。

蘋果在漢堡港(Port of Hamburg)掛上一條長長的橫幅式海報,標語「Das Tor zur Welt. Nicht zu deinen Informationen」(通向世界的門戶,而非你的個人訊息)由於漢堡港素來有德國「通向世界的門戶」之稱,該廣告標語完全體現出蘋果的幽默感。同樣位於漢堡的另一則廣告標語則為「Verrät so wenig über Hamburger wie Hamburger」,則意味著將如同漢堡一樣保護漢堡人的隱私。

另外,蘋果也在柏林張貼出另一則標語為「Willkommen im sicheren Sektor」(歡迎來到安全區域),這句廣告則是援引二戰後冷戰期間,德國首都柏林被分割為東柏林與西柏林的歷史背景。

事實上,蘋果已多次利用看板廣告展現其幽默感。蘋果今年出就曾在拉斯維加斯的國際消費電子展(CES)場外掛上「What happens on your iPhone, stays on your iPhone.」(無論iPhone上發生什麼事,只有iPhone知)的廣告,而該廣告則是援引英文俚語「What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.」。

除此之外,蘋果於7月初也在加拿大多倫多King Street West大街展出「Privacy is King」的廣告。另一則則放置於Sidewalk Lab總部外面的人行道上張貼巨幅廣告,標語為「We're in the business of staying out of yours.」(我們的業務不介入你的生活),Sidewalk Lab是Google母公司Alphabet旗下的子公司,專注於城市發展計畫,然而蘋果廣告卻選在這裡懸掛,格外引起討論。