韓粉不怕告！恐嚇罷韓正妹：讓妳嚐硫酸滋味　濃眉女「4字跳針」洗版霸凌

▲韓粉持續攻擊罷韓女學生，還恐嚇要讓她知道硫酸的滋味。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台中一名18歲蔡姓正妹學生日前因與「韓粉」起衝突，事後臉書被大量謾罵留言灌爆，先前她已針對12名霸凌者提告，並在22日提出第二波，總共告了95人，加起來共107人。但此舉仍止不住部分韓粉，仍然持續到她臉書、IG留言謾罵，甚至揚言要潑硫酸恐嚇。

▲蔡姓女學生因為惹到韓粉遭網路霸凌。

蔡姓女學生在資深媒體人王瑞德協助下，蒐集了大量辱罵言論證據。王瑞德表示，第二波提告的對象為，3人威脅要不利或殺害蔡女罪名是恐嚇危害安全罪，其他辱罵蔡女的共為95人，罪名是妨害名譽（誹謗或公然侮辱），警方已經受理，因此目前暫告一段落，但未來若再有類似事件發生，不排除第3波提告。

▲韓粉恐嚇女學生要讓她知道硫酸的滋味。



蔡姓女學生24日PO出韓粉在她IG上留言，其中有人寫道「總有一天要讓你嚐嚐硫酸的滋味」、「看到你那張狗臉我就想踩你，不好意思，這是看到綠蛆的正常反應」、「你怎麼不去死啊，綠蛆，民進黨的母狗」。

▲韓粉在女學生臉書留言攻擊罷韓女學生以及名嘴王瑞德。

蔡姓女學生的臉書也有一位長相清秀的濃眉女韓粉不斷重複「賣淫小模」4個字留言污辱「一個賣淫小模，一個老番顛不紅批評家，還有樓上一群法盲沒知識的，快來告我哦，中華民國的司法資源，用好用滿哦！中華名(民)國偵九隊幫你忙個半死，然後你爽利用司法資源去歐洲玩哦，如果我今天都沒收到起訴書，那你們很廢哦。」

▲▼韓粉攻擊罷韓女學生，網友幫忙截圖備份。

這位女韓粉還罵「無恥賣淫小模，為何不乾脆全裸刷知名度，還偽造什麼有網友的家人被霸凌死掉，唬爛..想紅就，直說嘛，因為你露半奶了結果還是不紅你就急了！垃圾女一個。」、「智障沒胸女靠爛(濫)訴蹭知名度，下三濫的賣淫小模。」

對於這些人的行為，許多力挺蔡女的網友都幫忙截圖，要求蔡女一定要告好告滿，也有人稱她是「台中人的驕傲」、「千萬不能縱容他們！犯罪就是要受罰！」、「端正風氣 堅持改革 告翻他！！！」