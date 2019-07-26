被韓國瑜開玩笑點名當副手　陳其邁：爬樹我不行

圖文 / 鏡週刊



高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，今早被問到搭配的副手人選，韓國瑜則回應「你每次一講，我就想到陳其邁了。」對此，陳其邁下午受訪時回應「爬樹我不行，做事還是要交給專業，我是做什麼像什麼」，也強調他現在是蘇貞昌的副手，現階段重要的是把行政院工作做好。

韓國瑜昨前往茂林進行每月一宿，今早他親手製作原住民傳統美食時接受媒體訪問，被問到有沒有考慮的副手人選，韓國瑜則回應「你每次一講，我就想到陳其邁了」。

對此，陳其邁今下午出席2019財訊論壇時，被問韓國瑜開玩笑點名他當副手，陳其邁則表示「他就人這樣，習慣就好。」陳其邁也認為「我覺得人家問副手是誰，有答案就說有答案，幹嘛又扯到我，虧我、這樣好嗎？」

被問到是否會參加補選高雄市長，陳其邁表示「高雄是我的家，我一生懸命的地方，對於高雄好是我的期待，我在中央希望可以幫助到高雄。」陳也強調補選這件事想太遠了，他比較擔心韓市長爬樹會摔下來，也表示「爬樹我不行，做事還是要交給專業」。



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