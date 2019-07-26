跟隨7公里竟0違規！檢舉達人暴怒…蹲點她家門：你外出就繼續拍

▲邱女以為被人惡意跟蹤、嚇得馬上打電話報警。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

「尾隨回家還不死心！」台南市一位知名的檢舉達人蘇姓婦人日前出門騎車時，發現路上一名邱姓女騎士以時速30公里行駛相當緩慢，因此她就決定一路尾隨拍攝邱女違規的情況，不料她一路跟隨了7公里，騎了30多分鐘都拍不到違規，氣得她乾脆守在邱女家門口，邱女以為被跟蹤、嚇得立刻報警處理。

根據了解，邱女騎車時因為覺得下雨地面溼滑，怕摔車所以騎車速度只有30公里，蘇女經過時認為她會阻礙到交通狀況，所以決定一路跟拍抓她的違規行為，不料從公園路到長溪路三段共公里的路程，蘇女跟隨了30多分鐘都沒有抓到她違規，所以才會埋伏在她的家門外邊，想等她出門時繼續跟拍。

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▲跟隨7公里拍不到違規，檢舉達人暴怒蹲家門口：等你出門繼續拍。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，邱女無奈說「警察先生，只是因為我騎車慢，她就給我按喇叭，又跟我來到這裡，這是我家唉」、「我在公園路時說我騎車慢，我不知道她在按我喇叭是什麼意思，我想說我就這樣一直騎，（蘇女）就一直跟著我，跟到我要崩潰了你知道嗎。」

其實這一名蘇女是在台南警界相當知名的檢舉達人，平常都在檢舉交通違規、檢舉路邊擺攤等，連醫院的員工懷孕都曾經被她嗆聲，不過這次她不死心跟隨別人拍攝，並且在別人家門口埋伏等待的行為，不僅沒有成功抓到別人的把柄，反倒自己可能因此觸法。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。