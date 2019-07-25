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違停車卡路口…他拍照慘被「4人堵家門」　巷子爆激烈罵戰

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記者趙蔡州／綜合報導

拍攝在路口違停的車輛，結果竟然被車主4人找上門！南投市一對夫妻21日開車回家時，發現巷子口有一輛轎車違停阻礙車輛出入，先生就下車拍攝車輛違停的畫面，不料幾分鐘後車主一家四口竟直接找上門，雙方就在巷子內爆發激烈的口角衝突。

影片中可以看見，屋主夫妻2人與車主4人在巷子吵得不可開交，屋主怒說「你今天來這裡威脅我，報警，打110報警」；車主一方則說「小姐，我真的沒有（威脅的意思），是你老公自己先照我們，我們買蔥油餅而已，他就轉過來照我們，你知道嗎，為什麼要照我們。」

▲▼違停車卡路口…他拍照慘被「4人堵家門」　巷子爆激烈罵戰。（圖／東森新聞）

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▲身穿白色衣服（舉手的那一位）屋主下樓倒垃圾時剛好被堵上門。（圖／東森新聞）

屋主聽見立刻反酸說「你都認為沒錯了，還怕人家照相」、「打110直接報警，生命受到威脅了，都找到家門口來了。」原來雙方爭執起因於21號下午，當時車主4人到附近巷口買蔥油餅，但卻把車子停在路口的轉角處，住戶開車回家覺得影響出入，因此才會下車拍照存證，不料卻被對方找上門。

屋主表示，「他們來到我家門口的時候，我剛好下來丟垃圾，他們就非常質疑地說『先生，你為什麼照我們相』，我嚇了一跳，因為這真的是第一次遇到這種狀況，我們也不知道照一個相會造成這麼大的困擾，他還會找到家裡來，那表示有人洩漏我的住處……。」最後鬧到連警察都趕來處理。

▲▼違停車卡路口…他拍照慘被「4人堵家門」　巷子爆激烈罵戰。（圖／東森新聞）

▲住戶開車回家覺得「違停車」影響出入，因此才會下車拍照存證，不料卻被對方找上門。（圖／東森新聞）

蔥油餅業者也無奈說，「那一天剛好是禮拜天，可能客人比較多一點，因為他想說趕快買一買就要走，停車子有一點突出這樣，我就被牽扯了，警察就來給我開單了」，業者透露自己已經在這裡擺攤20年，儘管生意不錯，但也常常因為顧客停車問題，意外被扯入糾紛。

住戶則抱怨每一次到下午的時段，巷口就會出現一些違停的車輛，產生的視線死角可能造成車禍，希望業者可以適時引導、規勸顧客，不要造成附近居民出入的困擾。

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關鍵字：違停,巷口,蔥抓餅,蔥油餅

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