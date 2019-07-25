紅葉盃棒球菁英賽登場　5位紅葉少棒第一代球員現身加油打氣

▲紅葉盃棒球菁英賽邀請到5位紅葉少棒第一代球員（前排穿藍色衣服由右至左分別為江元興、邱春光、胡明澄、江紅輝、胡仙洲），現身開幕式為參賽隊伍加油打氣。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2019年第十五屆紅葉盃棒球菁英賽於24日在台東開打，總計有社區少棒組、少棒組、青少棒及青棒組65隊參加，開幕典禮中邀請了5位紅葉棒球第一代球員及1969年為我國奪得威廉波特少棒賽冠軍台中金龍少棒隊3位球員現身為所有參加的隊伍加油打氣。

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▲縣長饒慶鈴頒發紅葉少棒之父林珠鵬校長家屬紀念木雕，由校長女兒林惠妮代表接受。

大會開幕中縣長饒慶鈴頒發紅葉少棒之父林珠鵬校長家屬紀念木雕，由校長女兒林惠妮代表接受，感謝林校長對於台東棒球積極推展之貢獻，並由泰源國中青少棒球員代表65支球隊隊員宣誓。

▲今年總計有社區少棒組、少棒組、青少棒及青棒組65隊參加。



第十五屆紅葉盃棒球菁英賽分由五個球場舉行比賽，此次大陸北京市社區少棒隊專程出席參加比賽，為本屆唯一之國外隊伍。其餘全為國內各級棒球隊之菁英隊參加。

去年青棒冠軍榖保高中、青少棒冠軍泰源國中、少棒冠軍卑南國小及社區少棒冠軍快樂熊隊，今年都將出席參賽爭取衛冕冠軍寶座。