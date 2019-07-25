被媽媽罵「這麼笨，死了得了」　兒子心冷爬上33樓屋頂！

▲00後男生被媽媽罵了，傷心得想跳樓。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者劉亭／綜合報導

父母無心的一句話，有時後在小孩的心中卻是難忘的陰影。黑龍江哈爾濱一名00後的男生與父母起了爭執，被媽媽罵「怎麼這麼笨，死了得了」，衝動地爬上33樓屋頂想要跳樓，所幸被熱心民眾發現報警救回。

根據《揚子晚報》報導，道裡公安分局城鄉路派出所21日晚間7時20許接到指令，一名熱心居民發現，對面大樓33樓樓頂有人要跳樓。民警杜雲昊和劉嘉木顧不得外面正在下雨，沒帶傘就火速趕到現場。

杜雲昊和劉嘉木爬上大樓天台發現，一名男生坐在天台牆邊服手外側，雙腳伸在樓外，情緒相當低落，看見有人靠近時，對兩人激動大吼「你們管不了，我父母都不管我了！」

趁男生注意力分散時，杜雲昊一下子沖過去將男生攔腰抱住並往後面拖，劉嘉木也跑上來順勢將男生的雙腿抱住，二人將其拉回到天台的平台上，整個施救過程僅用了20秒，但男生被救下來後，情緒仍然很不穩定，因此被帶回派出所疏導。

男生的母親到派出所後解釋，當天家裡買了一台冰箱，送貨員送到家裡時出了一點差錯，孩子打電話詢問時，因為收訊不好說不清楚。媽媽一急之下罵了「你怎麼這麼笨呢，死了得了」，爸爸也跟著罵孩子這麼簡單的事都做不好，之後就掛了電話。

過不了多久，兒子給媽媽發了一段影片，邊哭邊說要跳樓。媽媽看完影片嚇到暈倒，頭上腫了一包，呆掉好一陣子才驚醒，趕緊衝回家中，情急之下甚至忘了報警。媽媽透露，兒子以前沒有過這種極端舉動，以前生氣了只會跑回奶奶家住幾天，經過這件事之後，不會老發脾氣罵孩子了。