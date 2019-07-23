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親子

知恥近乎勇！女兒向同學索禮　綠玫瑰這招讓她認錯歸還

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有人說，上了幼稚園，因為接觸到各種不同家庭教養出的孩子，自家的小孩會有很大的改變，而，這就跟大人練外語，通常都是先學會罵髒話一樣，孩子也是好的不學、學壞的！前一晚，我終於碰上這個大難題。

先前我曾分享過，DAHLIA在學校被同學硬討禮物的事情，當時她被小班的孩子強要波力玩具，雖然自己不想送，但對方不死心，窮追不捨硬要「中班姐姐送我」，她還很認真地回家翻找，被我教訓了一頓，沒想到，這次角色互換，女兒變成討東西的人。

昨晚去幼稚園接DA回家，她甩著手、興高采烈地跟我炫耀，說平常交情很好的女同學，送她一條彩色串珠手鍊，我臉色一沉，說：「我不是說過，不要拿別人的東西嗎？」DA沒發現事態嚴重，自顧自地繼續講：「我跟XX說，如果妳不給我手鍊，我就不寫信給妳哦！」（她們現在流行用無字天書寫信）

這一來，我火了，直接開砲：「妳這是用討的，不是人家甘願送妳的！」牡羊座的DAHLIA開啟高段頂嘴功夫，反駁媽媽：「她自己說要送我的！」我非常嚴肅且認真地回：「是妳先威脅別人的！」她嘟著嘴不回話。

她這種表情，代表她還不知道嚴重性，我繼續往下說：「我講過，人家的爸媽跟我一樣，很努力在賺錢養小孩，買禮物給自己的小孩，你們還不會賺錢，東西都是爸爸媽媽買的，XX的爸媽買這個，是為了XX，不是要給妳的，不管多喜歡，都不該這樣跟人討東西。」

DA完全不理我，但嘴不嘟了。

「今天，如果是我努力工作，存錢買來送妳的東西，妳隨便拿去學校當大爺發禮物，我也會大發火，叫妳把東西都拿回來！」DA嘟嚷著：「誰叫妳都不買給我？」我用軍教片班長的口氣繼續訓話：「妳有那麼多東西，是其他小朋友沒有的，媽媽還花這麼多錢帶妳去旅遊，妳知道這世界很多人窮到連飯都吃不飽嗎？妳已經很幸福了，不能出什麼買什麼，別只看妳沒有的，要看妳有的！」

DAHLIA有點慚愧，但牡羊的脾氣就是死不認錯啊！她拿起手鍊要遞給我：「妳去跟XX說，妳去還她。」我繼續班長臉，回道：「關我什麼事啊？這是妳跟她的事情，妳們要自己解決，明天去跟她說：『謝謝妳借我一天，我媽媽說不能收別人的東西。』」

她依然要我拿著手鍊，我保持嚴厲的口氣：「來，妳過來！」DA與我互不相讓：「幹嘛啦？」但還是到了媽媽面前，我捧起她的臉，用柔和的口氣說：「妳明天自己還給同學，媽媽會知道妳是個勇敢的人，勇敢承認自己的錯誤，但如果媽媽幫妳來還，那妳還是那個做錯的人。」

「...好吧！」DA終於放下武裝、瞬間大哭：「媽媽對不起～」終於可以一派輕鬆地收尾：「跟我對不起幹嘛，要跟同學對不起！」心中不免又浮現一條slogan：「育兒的路上，每天都有麻煩事！」

孩子有了自己的交友圈以後，確實很難避免沾染上不好的習慣，我們常笑那些嫌犯的父母，愛把責任推給「都是交到壞朋友。」但在兒童階段，這句話確實如此！近朱者赤、近墨者黑，沾染了怎樣的環境，結交了怎樣的朋友，就容易互相干擾及學習。

身為家長，絕對不能把這種現象，視為小事不處理，否則習慣成自然，長大真的管不動，而後成為在電視上辯解「我孩子很乖，都是被帶壞！」的家屬，就什麼都來不及了。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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