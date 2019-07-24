女兒拒絕暑假打工　還持西瓜刀追砍…媽媽噴血逃機車行求救

記者陳玉／台中報導

台中驚傳女兒追砍母親！家住梧棲的1名15歲少女，24日中午疑似不滿顏姓母親要她外出打工，2人發生激烈口角，女兒盛怒之下竟持西瓜刀劃傷母親，顏母痛得放聲大叫，跑出門到附近的機車行求救，緊急送醫救治；童綜合醫院表示，顏女到院時意識清楚，左後背有一處見骨撕裂傷、左上臂兩處撕裂傷，傷口大小約6至10公分，左後頸有淺層撕裂傷，目前還在進行縫合手術。

▲台中少女疑似不滿母親要求外出打工，竟持西瓜刀追砍母親。（圖／記者陳玉翻攝）



台中市消防隊24日中午12點22分獲報，梧棲區自強四街上某民宅疑似有家庭糾紛，到場見36歲顏母遭女兒砍傷，身上多處刀傷、血流如注，意識清楚，緊急送醫救治。

據了解，顏女在暑假期間幫15歲女兒找到短期打工，想要讓女兒外出歷練，未料女兒不願意，2人先大聲爭吵後演變成肢體衝突，女兒一氣之下竟持西瓜刀追砍母親，母親驚覺危險，馬上往外跑，跑到200公尺外的機車行求救，而女兒還一路追著媽媽「要理論」，造成顏女後背、頸部及手臂等處受傷，所幸並無傷及要害。

▲台中15歲少女在住家與母親發生口角，後竟持西瓜刀追砍母親。（圖／民眾提供）



警方經訊問少女，初步了解是因為家人管教問題，才會導致少女跟母親有糾紛，因此案涉及少年事件處理法範圍、加上涉及殺人未遂，少女今晚將移送台中少年法庭審理。