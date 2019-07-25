兩岸小天使玩翻了！土樓尋寶PK賽、獻唱原住民傳統古謠迎賓　

▲兩岸小天使們早上進行土樓尋寶遊戲，晚上移至龍岩市參與晚宴活動，花蓮古風國小的小朋友們唱古謠迎接東森集團副總裁廖尚文，讓他「受寵若驚」直呼好感動。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐恩樂／福建報導

陽光海峽快樂小天使活動即將進入尾聲，小朋友們早上前往世界文化遺產—永定土樓，進行尋寶遊戲！小朋友穿梭在古色古香的土樓園區，頂著炙熱豔陽手握樓主提供的線索，一站站連環闖關「解鎖」達成任務！活動開場，四個小隊先來場「拼圖」PK，比速度、比默契，比合作能力，四周環繞此起彼落的加油聲，希望隊友在最短時間完成土樓立體拼圖，奪得勝利。晚上則移動腳步至龍岩市，共享歡迎晚宴，花蓮小朋友不忘準備傳統歌謠迎賓，讓東森集團副總裁廖尚文「受寵若驚」直呼好感動。

「看懂說明書就不會難，同伴幫我拆拼圖、做細節的組裝，我主要把它蓋起來！」卓溪國小的小天使說，代表隊伍進行拼圖PK，只要兩人一組分工合作，看似複雜的土樓拼圖便可快速組裝完成。

▲四個小隊先來場「拼圖」PK，合力完成土樓立體拼圖。

▲兩岸小天使們挑戰傳統木偶戲。

兩岸小天使們搭乘遊園車來到第一站和睦亭，舞台正演出客家聚落有名的傳統木偶戲，數十條線軸連動木偶的肢體動作，老師傅們熟練的扯動繩線，一邊演唱、一邊操作雜技，小朋友們各個神情專注看得入神，忍不住想小試身手挑戰。



小朋友們一窩蜂湊前圍觀，老師傅見狀，立刻示範木偶奉茶的姿態，教導他們現學現賣！不過，大部分的小朋友認為木偶太難操控了，完全不聽使喚，還需要師傅幫忙才可以完成連貫動作。除了木偶，兩岸小天使們在每個關卡也體驗當地的生活日常，土樓城牆要堅強牢固，全靠「夯土」這個技法，拿起木樁，踏進紅土堆裡使勁捶打，蓋樓建設可沒那麼容易！

▲小朋友拿起木樁，踏進紅土堆反覆捶打，體驗「夯土」實作。

▲小朋友跟著師傅把樹葉放在唇邊吹奏，宛如古裝電影的橋段。





在團隊合作裡，小朋友學習到的收穫遠遠超過預期，每個關卡都有不同的難度，經過幾天的交流與暸解，兩岸小朋友已經培養一定程度的默契，在遊戲裡能夠主動配合，相互討論策略。其中一站挑戰「吹葉笛」師傅指令要摘取嫩葉，吹奏出來的旋律才會好聽，幾個長得比較高挑的小朋友就幫忙拔樹葉分配，輕輕一吹迅速通關，繼續前往有「土樓王子」之稱的振成樓，進行大合照紀念。

▲古風國小的小天使帶來傳統歌謠合唱，渾厚歌聲驚艷全場。

▲東森集團副總裁廖尚文（右）前來龍岩市參與歡迎晚宴，與龍岩電視台長沈慶城（左）相互贈禮致意。



晚上則安排抵達龍岩市萬達酒店用餐，同時舉辦歡迎晚宴，兩岸小天使們更準備精彩的才藝表演，為晚宴熱鬧開場。其中，古風國小的小天使就先到酒店門口排好隊伍，獻唱布農族傳統歌謠來迎接東森集團副總裁廖尚文，合唱場面一度嗨到最高點。東森集團副總裁廖尚文也與龍岩電視台長沈慶城，彼此互贈禮物與感謝狀，建立長遠深刻的友誼。

東森集團副總裁廖尚文認為，未來將持續安排快樂小天使們的活動，彼此互訪交流，注入兩岸文化、歡樂純真的情感，明年計畫安排福建小天使來台灣過暑假，延長時間能讓孩子們前往台中、台南認識台灣不同城鎮的風貌。龍岩電視台長沈慶城表示，孫子參與2018年的小天使營隊，回來之後不斷分享營隊趣聞，認為台灣小天使們特別自律自愛，擁有非常優秀的品格特質。

▲兩岸小天使們輪番上陣展現才藝，表演球舞、古箏、吉他彈奏、排笛等。



晚宴上，兩岸小天使們輪番上陣展現才藝，萬大國小帶來「創意舞球」、卓溪及古風國小演唱部落傳統歌謠及排笛表演等，讓觀眾認識原住民文化；福建小朋友們則表演「吉他彈唱」、「拉丁舞」及「古箏彈奏」等精彩演出。陽光海峽兩岸小天使交流活動，最後一夜將舉辦惜別宴，花蓮卓溪國小的老師們分享，小朋友會想家、想媽媽，但有機會走出部落來到福建，具體感受當地多元的生活文化，小朋友們也陸續表示會捨不得，期盼部落與走讀教育之間的連結能夠持續成長，讓孩子在過程中培養對學習的熱忱。

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