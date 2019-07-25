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一抹超消暑！添加薄荷的「刨冰唇膏」　夢幻大理石紋美炸

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夏天真的是想來碗刨冰！IPSA推出涼感系唇膏，五顏六色的唇膏搭配大理石紋，就像是雪花冰灑上新鮮果醬，光是用看的就好消暑。在唇膏裡添加薄荷精華，在炎熱夏天給予雙唇足夠的保濕，淡淡的潤色效果讓氣色更好！

刨冰繽紛色

▲▼ 日本女孩靠唇膏消暑？「刨冰唇膏」夢幻大理石紋，冰鎮涼感要收藏！（圖／bella儂儂提供）

大熱天，最怕的是妝容給人有一種厚重感，女孩們也不喜歡感覺黏膩的化妝品，IPSA即將在5月推出的「活現誘色唇膏LE」以清涼雪花刨冰為設計概念，搭配鮮豔的果漿色彩，使雙唇紅潤輕透更達到降溫效果。

沁涼觸感好消暑

▲▼ 日本女孩靠唇膏消暑？「刨冰唇膏」夢幻大理石紋，冰鎮涼感要收藏！（圖／bella儂儂提供）

為了讓雙唇感覺清涼，特別添加清涼成分「薄荷醇」一抹瞬間散發冰鎮舒爽感，擦在嘴唇上感覺涼涼的好舒服，好療癒！更運用「冰沁珠光」與「艷光珍珠粒子」創造純淨水粉光澤，使唇瓣由內而外自然透出粉感光。

單擦疊擦都好美

▲▼ 日本女孩靠唇膏消暑？「刨冰唇膏」夢幻大理石紋，冰鎮涼感要收藏！（圖／bella儂儂提供）

春夏的彩妝趨勢，主要以輕盈薄透為關鍵，許多妝效強調自然的水光，顏色也不需要過於飽和，彩妝重點在於提升原本的氣色。IPSA的誘色唇膏可以說是潤色唇膏，從豆沙色、莓果色、粉嫩色、橘色系都可以做到校正膚色的效果，和其他唇膏疊擦可以讓唇彩更飽和。

口紅救星

▲▼ 日本女孩靠唇膏消暑？「刨冰唇膏」夢幻大理石紋，冰鎮涼感要收藏！（圖／bella儂儂提供）

最特別的是，IPSA總共推出6色，其中有像青蘋果的綠色，輕輕一抹能帶來薄紗般的透明光澤，葡萄的紫色，雖然感覺平時不太會使用，但其實它們可以用來當作你的口紅救星！改變原本不襯你膚色唇膏的色調，或是直接當做護唇膏打底使用，另外＃05初夏白桃絕對是今夏必收色選，初戀般的柔粉色一抿唇絕對讓人心動不已。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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