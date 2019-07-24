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「同色系」搭配正夯！從妝容到墨鏡都一致　瞬間成為潮人～

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▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

彩妝趨勢每年都在變，到底該怎麼跟上潮流呢？今年夏天一定要擁有的單品就是墨鏡！為了讓妝容和墨鏡可以完美的搭配，潮人們都利用「同色系」呈現整體造型。西班牙平價彩妝3INA特別和墨鏡品牌聯名，讓你在夏天成為IG潮人。

今年春夏3INA更跨界與西班牙設計師品牌MR.BOHO合作，推出一系列熱賣冠軍色潮流墨鏡。擁有「用色豐富鮮明、顧客盡情搭配玩造型」相同品牌理念，讓春夏妝容和穿搭完勝！

全球斷貨王！＃114溫柔小姐姐色

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

主推的主打色是來台至今賣破7000支的全球斷貨王「光感潤唇蜜＃114」，超百搭顯白的溫柔小姐姐色，溫柔楓葉紅棕色加上潤透的質地，一抹雙唇水光乍現宛如玫瑰般嬌嫩欲滴，超美鏡面光澤卻一點也不黏膩，讓你的唇彩和墨鏡互相搭配，讓妝容瞬間仙氣爆發。

最強黃皮救星＃500蕃茄紅

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

當然也少不了全球熱賣冠軍色「超印色染唇釉＃500」黃皮救星蕃茄紅。主打持久不掉色，如刺青般附著於雙唇，柔滑乳霜般質地，一上唇瞬間轉成柔霧妝感，完美遮蓋唇色。這兩款主打色搭配的墨鏡是MR.BOHO挑出2款品牌銷售冠軍–百搭圓框Jordaan與造型貓眼Hayes，超級時髦。

仙女級眼彩

＃312櫻花香檳

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

主打超級防水抗油、長效持久服貼的「炫色睛采眼影霜＃312」，最適合夏天眼皮容易出油的女孩， 超浪漫櫻花香檳色，輕輕一抹顏色就像鑽石般地閃爍，搭配果凍櫻花色墨鏡，完全散發浪漫小女人感！

＃303沁涼薄荷

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

還有夏日繽紛感十足的「炫色睛采眼影霜＃303」，沁涼薄荷色調、為眼妝增加一股清爽感，再搭配墨鏡，炎夏也能打從心底透心涼！

眼彩蜜、睫毛膏夏日電眼必備

亮澤水潤眼彩蜜＃502

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

質地超水潤亮澤，筆頭設計精巧好上手，輕鬆一抹就能完成水光大眼，超消暑的橘子汽水色、完全是韓妞夏日最愛的果汁妝。

彩色睫毛膏

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

亮眼玩色睫毛膏＃102大海深藍（左）、＃107向日葵（右）

像大海般的深沉藍色，完美包覆睫毛，輕輕一刷為眼睛增添深邃感，眼睛一眨就能迷倒眾生，搭上沉穩藍色調墨鏡，舉手投足都充滿優雅知性！亮眼玩色睫毛膏＃107，鮮豔俏皮的向日葵黃色，完美遮蓋原本深色的睫毛，讓整體眼妝看起來更活潑、年輕。

▲▼原來口紅搭墨鏡這麼美！學會潮人最夯的「彩妝混搭」，讓你成為IG網紅（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／ IG@3INA、@3INATAIWAN）

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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