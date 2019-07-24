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戶外教學到金山老街　玩到忘我「同學都不見了！」男童哭著走進派出所

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▲ 安親班戶外教學男童走失驚慌崩潰哭 金山警安撫助歸隊。（圖／記新北市金山警分局提供）

▲ 安親班戶外教學男童走失找不到老師崩潰哭，金山警安撫助歸隊。（圖／記新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市某一間安親班24日下午到金山老街校外教學，因老街人潮多，一名學童不小心脫隊走失，他獨自走到金山派出所求助，他焦急表示，因錯過集合時間，大家都回家了，說完崩潰哭了出來，員警安撫情緒，最後在附近停車場找到老師，學童見到老師破涕為笑，順利歸隊回家。

暑假期間各安親班紛紛舉辦戶外教學活動，24日下午3時許，一名學童獨自走入金山警分局金山派出所，當時值班員警詹嘉維親切問他，有需要什麼協助嗎？學童鎮靜訴說，自己到金山老街戶外教學，不小心跟老師、同學脫隊走失，已錯過集合時間，大家都回家了，說完就崩潰痛哭。

女警羅安妤聞聲主動關懷安撫情緒，因家長電話無人接聽，員警詹嘉維以學童提供片斷訊息，上網搜尋安親班資訊，員警曾元豪研判，遊覽車應該尚未離開金山，搜尋轄內各大型停車場，在金山中山堂停車場，發現心急如焚的老師，員警請老師到派出所領回走失學童，學童見老師破涕為笑，最後開心的與警察大哥哥、大姐姐道別歸隊。

金山警分局長陳永昌表示，暑假期間，家長或安親班都會安排出遊行程帶小朋友一同出門玩樂， 在郊遊的同時，依然需要注意身邊的小孩子，這樣才能開開心心出門、平平安安回家。

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關鍵字：新北,金山老街,安親班,校外教學,走失

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