旅客攜帶「炸藥包」行動電源被沒收　機場：外觀太敏感也不行

▲旅客攜帶外觀極像「炸藥包」的行充。（圖／翻攝河北機場管理集團官網）



記者邱茀濱／綜合報導

現在許多人外出遊玩時深怕手機沒電，都會順手帶上行動電源（行充）以備不時之需，不過河北石家莊正定機場近日有一名旅客帶上外觀激似「炸藥包」的行充，被安檢人員按照相關規定沒收，並在事後以郵寄方式還給該名旅客。

石家莊機場表示，安檢人員17日在2號航站樓頭等艙通道內，對一名旅客的隨身行李進行檢查時，發現裡面有一顆外觀激似「炸藥包」的行充。鑑於行充「相貌敏感」，安檢人員按照規定禁止旅客攜帶及託運，並在最後以郵寄的方式還給旅客。

根據大陸《民航旅客禁止隨身攜帶或託運物品目錄》規定，能夠造成人身嚴重傷害或者危及航空器安全的爆炸或燃燒裝置（物質）或者可能被誤認為是此類裝置（物質）的物品，皆禁止旅客乘機攜帶。

此外，機場「為了您和他人的乘機安全」更提醒廣大旅客，請勿攜帶外形比較「敏感」的物品，當中包括炸彈、手榴彈、煙霧彈、催淚彈、子彈等彈藥類物品；相貌類似電管、炸藥、引信、爆破劑等爆破器材類；外觀激似煙花、鞭炮、煙餅、禮花彈等煙火製品類，以及上述三類物品的仿真品皆禁止攜帶乘機或託運。

▲機場安檢，示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）