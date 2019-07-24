　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

旅客攜帶「炸藥包」行動電源被沒收　機場：外觀太敏感也不行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼旅客攜帶外觀極像「炸藥包」的行充。（圖／翻攝河北機場管理集團官網）

▲旅客攜帶外觀極像「炸藥包」的行充。（圖／翻攝河北機場管理集團官網）

記者邱茀濱／綜合報導

現在許多人外出遊玩時深怕手機沒電，都會順手帶上行動電源（行充）以備不時之需，不過河北石家莊正定機場近日有一名旅客帶上外觀激似「炸藥包」的行充，被安檢人員按照相關規定沒收，並在事後以郵寄方式還給該名旅客。

石家莊機場表示，安檢人員17日在2號航站樓頭等艙通道內，對一名旅客的隨身行李進行檢查時，發現裡面有一顆外觀激似「炸藥包」的行充。鑑於行充「相貌敏感」，安檢人員按照規定禁止旅客攜帶及託運，並在最後以郵寄的方式還給旅客。

根據大陸《民航旅客禁止隨身攜帶或託運物品目錄》規定，能夠造成人身嚴重傷害或者危及航空器安全的爆炸或燃燒裝置（物質）或者可能被誤認為是此類裝置（物質）的物品，皆禁止旅客乘機攜帶。

此外，機場「為了您和他人的乘機安全」更提醒廣大旅客，請勿攜帶外形比較「敏感」的物品，當中包括炸彈、手榴彈、煙霧彈、催淚彈、子彈等彈藥類物品；相貌類似電管、炸藥、引信、爆破劑等爆破器材類；外觀激似煙花、鞭炮、煙餅、禮花彈等煙火製品類，以及上述三類物品的仿真品皆禁止攜帶乘機或託運。

▲機場安檢。（圖／達志示意圖）

▲機場安檢，示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

ET快訊
即／民雄交流道連環車禍！女被拋出車外無呼吸心跳
路上突被拍肩：好久不見！男星轉頭一看是「超大咖女神」
即／國安特勤私菸案　北檢秘密約談華航關鍵人物
幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」　家屬哀戚看傻眼...他尷尬

關鍵字：河北石家莊正定機場,行動電源,行充,炸藥包

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

旅客攜帶「炸藥包」行動電源被沒收　機場：外觀太敏感也不行

影／潮州2女橫跨馬路遭高速撞飛「騰空轉圈」　他無照當場棄車逃逸

屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

「光復元朗」週末遊行　呼籲港府徹查「白衣人」

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

錢衛平「沒涉間諜案」　陸國防部：涉違紀、職務犯罪才被調查

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

影／運動完喝冰可樂「炸肺」？他吃宵夜「當場死亡」…網PO「類似經歷」嚇傻　

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

旅客攜帶「炸藥包」行動電源被沒收　機場：外觀太敏感也不行

影／潮州2女橫跨馬路遭高速撞飛「騰空轉圈」　他無照當場棄車逃逸

屯門黑衣男「馬路上遭拖行暴打」　手指膝蓋流血聲稱自摔的

「光復元朗」週末遊行　呼籲港府徹查「白衣人」

香港每週都有遊行「持續到8月」　懶人包一次看清楚！

錢衛平「沒涉間諜案」　陸國防部：涉違紀、職務犯罪才被調查

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

彭定康稱元朗「香港回歸最嚴重暴力事件」　華春瑩：閉嘴、收手！

影／運動完喝冰可樂「炸肺」？他吃宵夜「當場死亡」…網PO「類似經歷」嚇傻　

陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

中職／失誤特守到半夜　林立：因為在意，所以要更好

日本公開賽／林丹連救4賽末點仍遭逆轉　大陸男單全首輪淘汰

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

快訊／民雄交流道連環車禍　女下車理論遭撞送醫無呼吸心跳

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

王定宇斥600條私菸「跟專機無關」！　24小時逆轉改口

綠黨民調／蔡英文選情陷膠著　「三腳督」與韓國瑜打平

失言風波害官司！2故事告訴你「心口直快」下場多吃虧

新北拖吊4000多輛oBike　將全數公告拍賣抵債

快訊／白宮宣布：財政部長將率團赴上海　進行美中貿易談判　

大陸熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

影／27歲女獨遊華山遇害！朋友..

陸國防部：中國一點也不能少

他抓包20年同事在茶裡加「去鏽..

兒「推購物車」亂衝…下秒撞上液..

女大生打工遭外籍男強吻　老闆竟..

剛和男友分手...單身妹遭拖進..

童扮媽上網訴苦：誰來教爸怎當家..

衣櫃後方發出詭異聲響⋯他一拆開..

阿嬤丟垃圾少看一眼　孫女下秒重..

更多熱門

相關新聞

OPPO獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

繼先前OPPO與寶可夢合作，一起推出聯名皮卡丘閃充行動電源後，5月時在中國大陸又推出了VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源，意圖要喚醒你心中的那個小男孩！

行充放「褲子口袋」爆炸！他大腿慘遭灼傷

iPhone XS Max聰穎電池護殼開箱

拒收王世堅行動電源　柯P：我有不接受的自由

勁量新手機配18000mAh電池待機達50天

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

外送哥直達火化場　他冏：多少錢

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

獨／爆無性生活是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

龜山島龜首崩塌落石

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面