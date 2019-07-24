影／外婆陷入病危4次求救！所有醫生竟「忙著拍大合照」...耽誤20分鐘老人亡

記者蔡儀潔／綜合報導

山西文水縣的武先生14日將外婆送到縣人民醫院，經檢查，老人被送往心內科的加護病房內進行治療。武外婆剛抽完血，就被下達病危通知書，家屬4次叫人來搶救，但醫護人員卻忙著拍大合照，錯過最佳搶救時間，老人最終死亡。

綜合陸媒報導，在老人家屬拿到病危通知書後，立刻去找了主治醫生，隨後拿到醫生開的拍攝CT單子，隨即帶武外婆去做檢查。就在等待過程中，武先生看到心內科所有的醫生護士都走出了病房開始拍照，可就在這個時候，武外婆突然出現不適，非常難受。

武先生透露，第一次求救時，外婆難受的不行，我表弟就去叫醫生，醫生說你等等；老人病情再次加重，一位護士得知後，立即去向主治醫生尋求幫助，可是旁邊一位女醫生卻直接拉住主治醫師的衣角，說「你急啥了你，咱們照完這張相再去看 」，而這已經是第四次去叫醫生了。

▲醫生和護士在忙著拍大合照。（圖／翻攝自梨視頻）

女醫生的態度讓武先生情緒徹底爆發，這之後主治醫師和主人才往病房走，而就當武先生進到病房時，外婆已經在接受心肺復甦了，經過一段時間的搶救，老人還是沒能挺過來，當天宣佈死亡。

武先生說，從第一次叫醫生到第四次大概耽誤有20多分鐘，這20多分鐘的耽擱，是否會影響老人的搶救效果呢？對此，文水縣人民醫院的工作人員說，「實實在在的說，不是因為照相造成的死亡，但是觀察病人肯定受點影響。」

▲事發醫院。（圖／翻攝自梨視頻）

事後，醫院辦公室主任表示，涉事心內科主任已被停職，至於醫生是否有失職，有待醫調委核實。文水縣人民政府辦公室23日發佈通報稱，已成立包括紀委監委在內的相關部門組成的調查組介入調查，政府、醫院與患者家屬積極溝通，做好善後處置工作。