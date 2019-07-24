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川普對進口汽車下手　歐盟反擊拿391億美元商品開刀

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▲▼歐盟貿易專員瑪姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）（圖／路透）

▲歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）在5月時宣稱有些歐洲進口汽車與其零組件會對國安造成威脅，進而打算對這些汽車施加額外關稅。這項決議將在10月中生效，歐盟也準備好反制手段，將對總額高達391億美元（約台幣1.25兆元）的美國貨品徵收額外的關稅。

歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）告訴歐洲議會委員會，「我們不會接受任何貿易管制，配額或自願出口限制，如果有國家施加關稅的話，就會有反制的措施。基本上要施行的項目都準備好了，希望不會用到。」

她持續說道，「我們樂見美國做出正確的決定，不對歐洲進口車以及其零組件施加關稅。當然，宣稱歐洲進口車會造成國安問題這個說法本身就很荒謬。」歐盟與美國的貿易對談有取得部分共識，例如讓雙方貨品都更容易進入彼此的市場，但是在關稅這點還有待討論。

馬爾姆斯特倫表示，「如果沒有把農業加入討論，美國就不願意展開對談，但加入了就會踩到我們的底線，所以現在這部分沒有進度。」同時，她也希望雙方可以對於政府資助航太製造產業長期的紛爭進行談話。九月時，世界貿易組織就會針對這個議題，決定華府可以對歐洲航太製造商施加何種程度的關稅。

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關鍵字：歐盟,美國,關稅

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