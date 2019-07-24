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富良野變形屋頂房　農舍拆了又蓋蓋了又蓋，成另類新結構

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本建築公司yoshichika takagi + associates將70年代的鄉村住宅改造成兩戶變形屋頂房（deformed roof）。這間農舍經過幾十年來多次翻修，現有結構的體積已自然發展成為一種不同尋常的幾何形狀。

在裝修過程中，變形屋頂房有兩個主要開發策略：

房屋首先剝離其框架，露出原始的木結構。

添加了半透明的外圍牆面，引入了一個6英尺寬的全高光井，作為主要的循環通道。

外圍牆面輕柔地延伸以連接兩個堆疊的房屋，同時提供一個間隙作為共享空間。而狹窄的區域成為一個光線充足的溫室，地板特意保留原始泥土非填平或架高。

在農舍成為這種由木結構建造的變形屋頂之前，該區域的建築工人通常會使用金屬框架的「三角形屋頂（triangular roof）」建造房舍。會演變成變形屋頂並遠離規範類型的架構其主要原因之一是本世紀中葉的經濟轉變，這使得建築商能夠利用木材作為主要材料。另一個原因是鈑金技術的進步，這使得在裝修期間，無論屋頂原始架構為何，重新調整屋頂變得方便。最後，隨著這種風格逐漸發展，農村地區已經出現各種新型態屋頂。 

攝影／ikuya sasaki
圖文資料／designboom

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