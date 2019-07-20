今夏最夯打卡熱點！風靡歐美潮流藝術「聚膠行動#TapeArt」 松菸登場

網美IG就位，風靡歐美的膠帶藝術在亞洲首度現身！由閣林文創主辦的暑期最強打卡點「聚膠行動#TapeArt全球首展」，於（7／12）假松山文創園區2F多功能展演廳舉行開幕記者會。

看策展單位瘋設計攜手德國柏林頂尖團隊TAPE THAT，為台北量身打造一系列結合視覺、空間、美學的膠帶藝術作品，玩出年輕世代的潮態度，衝擊台灣人的視覺神經！

作為「全球首展」， 展覽中每個空間與轉角都安排獨特的視覺衝擊與設計巧思。藝術家以各色膠帶打造出「不思議的膠帶樓梯」，邀請民眾走進這樣一個結合錯覺透視、視覺心理的謎樣空間，體驗藝術家如何以用貼的藝術挑戰人類固有的邏輯思維。

「膠光幻影」是藝術家以RGB三原色為概念打造出的夜視長廊，利用鮮豔大膽的紅、綠、藍等霓虹線條包覆空間，在燈光錯落亮起的同時，膠帶會因應光源而產生千變萬化，強烈衝擊視覺感官。

「層次」與「點亮」則以台灣在地文化為靈感，前者運用廟會陣頭官將首圖騰，在數片玻璃上錯疊轉化成簡明現代剪影，後者則受傳統圓形印章圖樣啟發，讓膠帶藝術與光雕相遇，在三度空間中創作出在地文化濃厚的作品。TAPE THAT團隊的膠帶藝術經典場景「偽裝」是一個貼出來的擬居家空間，如果穿搭與空間圖樣相符的服裝，便可瞬間隱身其中。

「聚膠行動 # TapeArt 全球首展」

展覽期間：2019.07.13（六）– 09.01（日）

展覽地點：松山文創園區多功能展演廳 製菸工廠2F（台北市信義區光復南路133號）

開放時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

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