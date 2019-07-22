快訊／臉書預告「內湖捷運站殺人」　高職女學生移送少年法庭

記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導

廖姓女高職生21日晚間6點多在臉書揚言「今天7點內湖捷運站出口準備殺人」，引發網友熱議。內湖警分局獲報後，循線追查PO文者行蹤，22日下午在桃園市將人查緝到案。警方晚間訊後，依恐嚇公眾罪將廖姓少女移送少年法庭。

根據警方調查，當時廖女眼見事情鬧大，在22日上午11點多將該文刪除，但下午1點多仍在臉書PO文調侃「我上新聞了，至少是正咩」，並附上一張新聞截圖，還囂張留言「等警察等很久誒！再不來我要跑了」等語。

▲▼廖姓女學生在臉書預告「內湖站殺人」，被移送少年法庭。（圖／記者黃彥傑攝）

事實上，廖女今年5月曾在臉書透露自己有躁鬱症，吃了藥會有副作用產生幻覺，還不時會在路邊大叫，覺得很瘋狂、刺激，但她無法控制自己，只知道每天大腦都好亂，連周遭的人也說她情緒起伏很大、情緒管理很差，讓她覺得大家對她都毫不關心。

內湖分局訊後，依恐嚇公眾罪嫌將少女移往少年法庭。偵查隊隊長林弘基表示，警方第一時間獲報後，立刻在沿線捷運站佈署警力維安，所幸並無任何異狀，呼籲大眾在公開網路張貼相關偏激言論要謹慎，以免涉及恐嚇公眾刑責。

▲內湖捷運站。（圖／記者趙永博攝）

▲廖姓女學生坐上警車。（圖／記者黃彥傑攝）