影／熱對流發展訊號強！北北基17縣市提早大雨特報　氣象局：午後雨勢明顯

▲氣象局針對北北基17縣市發布大雨特報，提醒民眾留意午後雷陣雨雨勢。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到大氣環境不穩定影響，氣象局目前觀測到午後熱對流發展訊號強，預估雨勢也會很顯著，提早發出大雨特報提醒民眾留意。其中，台灣東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，午後台中以北、南投地區及其他各地山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區易有局部較大雨勢發生，並注意雷擊及強陣風。

大雨特報：

新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

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▲今天對流發展訊號強烈，氣象局上午已發布17縣市大雨特報，午後要留意瞬間強降雨、雷擊及強陣風。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，今天午後雷陣雨範圍擴大，全台都有可能受到影響，中部以北、東北部對流發展訊號特別強，再加上大環境吹偏南風，對流發展後會往北部吹，因此，南部午後雷陣雨雨勢相較之下會較早停，其次中部，北部地區則預估會一路下到晚上。

氣象局提醒，在大氣環境不穩定的狀況，除了要留意瞬間較大雨勢外，也要小心雷擊、強陣風發生，甚至有地方可能會下冰雹，已針對北北基等17縣市發布大雨特報，並會視午後熱對流實際範圍隨時更新特報範圍。