逼韓籍藝人拍裸照搞詐騙　經紀人當庭逮捕！法官裁定羈押禁見

▲李姓經紀人遭檢方當庭逮捕並聲請羈押，法官裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者楊佩琪、劉昌松／台北報導

韓籍藝人宋讚養遭李姓經紀人設局拍裸照、影片，並被利用名號詐騙案，台北地檢署31日傳喚李姓經紀到案說明，李男當庭遭到逮捕，並被聲請羈押。台北地方法院晚間裁定羈押禁見。

到案前，李姓經紀人接受媒體訪問，堅持自己清白，31日下午被傳喚出庭，根據了解，李男表示將針對宋讚養指控的內容提告妨害名譽，但話才說完，檢方便當庭逮捕李男，並對李男聲請羈押。

宋讚養指控，2年前上網找人幫他在台灣演藝圈發展，此時李男1人分飾多角，以可以幫忙找經紀人、娛樂公司高層幫忙等話術，誘騙拍下裸照和影片。宋讚養在自己的YOUTUBE頻道上說，「他也在我的旁邊不斷逼我，洗腦我說一定要聽這家公司的話，不然他們會對我怎麼樣他也不知道，也許要了我的命也說不定；他用我的名義在背後騙了我的周圍親朋好友的身心跟金錢，也對我的粉絲們做了不該做的事。」

全案經檢警調查後，3月份首度搜索傳喚李男到案，以詐欺等罪嫌向法院聲請將李羈押禁見獲准；5月初，因關鍵證人到案，加上從李的家裡、手機等處搜出的其他裸照、影片，初步查證為網路抓取，法院裁准讓李5萬元交保候傳。

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