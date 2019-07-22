　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他怒刷10萬約妹子「現身吹簫」！結局神反轉網笑翻：學音樂不會變壞

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼知名Youtuber「烏鴉Doka」實測 。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

知名Youtuber「烏鴉Doka」過去常在影片中，以炫富和撒錢實測等影片走紅，像是夾娃娃、一番賞、開箱系列影片，更常常大手筆抽禮物給粉絲，引發熱議。而他最近還實測聊天軟體，豪撒10萬元約妹子實際「現身吹簫」，最後結局卻神反轉讓網友笑噴，該影片至今已有72萬多人次瀏覽。

由於有不少網友每次都問烏鴉，到底用這些軟體有沒有那麼浮誇，因此他這次決定親自實測看看，並找了最多人討論的「SofaTalk」，並直接花10萬元買點數。他表示，這次實測整整用了三天，實際大概聊了15位左右，但為了讓大家看得完，影片中才縮減到剩下3個。

▲▼知名Youtuber「烏鴉Doka」實測 。（圖／取自影片）

請繼續往下閱讀...

▲▼知名Youtuber「烏鴉Doka」實測 。（圖／取自影片）

實測過程中，烏鴉遇到不少妹子十分主動打電話視訊，甚至做出超越尺度的行為，讓他整個難以招架。其中，還有一位熱銷榜上的直播主打電話來視訊，烏鴉怕長太醜特別戴上面具，沒想到他一掀開面具就被識破身份，雖然無法約到這位直播主出來「現身吹簫」，但對方卻給了烏鴉信心。

直播主指出，「這上面本來就有人在約，所以我覺得你實驗會成功。」聽完這番話讓烏鴉信心大增，「抽愛愛文化確實是有的，所以我決定多找幾個，或是對方在簡介上有打OK，以節省時間。」

▲▼知名Youtuber「烏鴉Doka」實測 。（圖／取自影片）

經過一番尬聊後，烏鴉終於找到一個妹子的簡介上，直接寫「視訊刷禮都有驚喜，誠意如果夠，夠熟都能出來」。因此，他直接打電話給對方視訊，並直接送大禮物給妹子，讓妹子又驚又喜。而烏鴉也更進一步約妹子直接出來，並豪爽刷一萬點約六萬元給對方，讓妹子開心到不行直接答應。

接著到了兩人見面那天，只見妹子本人身材超好，穿著露出修長的細白腿，會合之後兩人直接前往目的地。後來烏鴉與妹子到了小房間，只是沒想到打開門後，竟然出現樂團練習室，讓妹子傻眼並質疑烏鴉在耍她。烏鴉則鎮定說：「沒有呀！我們不是約好一小時吹簫，而且無限次吹到好為止。」

▲▼知名Youtuber「烏鴉Doka」實測 。（圖／取自影片）

▲▼知名Youtuber「烏鴉Doka」實測 。（圖／取自影片）

最後，兩人經過一番爭辯，妹子心不甘情不願地跟著老師學了一小時的吹簫，並成功學會了吹一首歌，讓烏鴉很感動並說：「我終於做了一件對人有幫助的事情，能學到這個才藝，妳以後再也不用發吹簫照片給人家，可以拍吹簫影片了！」而妹子聽完直接翻臉走人，結束這場鬧劇。

看完這部片讓網友全都笑噴，「從此女孩便踏上一條音樂路，多年後會想起今天的烏鴉就是他生命中的導師」、「快笑死了」、「真是很有心的讓一位純真少女往吹簫之路更進一步，學音樂的小孩不會變壞，這句話讓我有一點相信了！」

ET快訊
再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局
國安局「吳宗憲」是揪團代訂菜鳥　超購免稅菸行之有年陋習
雷雨狂炸像颱風！15縣市下班續發豪、大雨特報　前十大雨量台北
中職／準備好搶票！　彭政閔引退賽票價公布最貴1023元

關鍵字：交友軟體,烏鴉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

見面第一天就拍婚紗！蕾菈突宣布要嫁「185cm男模」　網驚：好配

「科學家的秘密基地」　27日起一連5天在成大登場

12外送員包圍大苑子　他拍下「熊貓車聚」奇景...網爆：不買對不起自己！

遭點名幫國安人員狂刷645萬、大買9200條免稅菸　華航回應了

免費嚐鮮乳、玩扭蛋機　獸醫打造粉紅夢幻玻璃屋快閃打卡景點

還同居前夫！離婚妹「突炸喜帖」羞曝新對象　他無言…網揭暗黑手法：別去

1人顧5千頭乳牛！台灣牧場獸醫僅20人　酪農業出現嚴重斷層

雷雨狂炸像颱風！15縣市下班續發豪、大雨特報　前十大雨量台北全包了

更新／1女墜板橋車站月台死亡　南下北上影響7列次、1440旅客

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水　OL無奈：撐傘也沒用

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

「科學家的秘密基地」　27日起一連5天在成大登場

12外送員包圍大苑子　他拍下「熊貓車聚」奇景...網爆：不買對不起自己！

遭點名幫國安人員狂刷645萬、大買9200條免稅菸　華航回應了

免費嚐鮮乳、玩扭蛋機　獸醫打造粉紅夢幻玻璃屋快閃打卡景點

還同居前夫！離婚妹「突炸喜帖」羞曝新對象　他無言…網揭暗黑手法：別去

1人顧5千頭乳牛！台灣牧場獸醫僅20人　酪農業出現嚴重斷層

雷雨狂炸像颱風！15縣市下班續發豪、大雨特報　前十大雨量台北全包了

更新／1女墜板橋車站月台死亡　南下北上影響7列次、1440旅客

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水　OL無奈：撐傘也沒用

暴雨灌下水道！信義路「人孔蓋猛跳」變廟會　1秒ㄎㄧㄤ超響亮2聲：放炮咧

大S兒子難得露臉了！　才3歲就飆高變超帥…網驚：像複製汪小菲

蘇花公路「落石告警系統」年底啟用！耗資2500萬保護用路人

邕聖祐：Wanna One→solo很孤單！　緊張搶走金香起問題

6600條七星免稅菸轉手省382萬元　總統府、國安局都被點名有人買

再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局埋伏帶回2官員

中職／推薦業餘好手　呂明賜想起昔日子弟兵歐書誠

在車內用空氣槍朝大街掃射！2路人受傷　女車主到案：我男友幹的

2020台北國際電玩展公布形象設計　預定2019年2月6日開幕

直擊BCW夜會女歌手！　開敞篷跑車陽明山浪漫遊車河

神隱市長的20小時去哪裡　韓國瑜回應：都有照SOP走

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

生活熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結..

高鐵買一送一！7/22晚間限時..

滿滿蜆仔只要100！他見底部機..

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

他問：公務員薪水不高嗎　網曝關..

北北基苗升豪雨警戒！ 11縣市..

長榮「18金釵」帶頭周姓空服申..

兒子旁「斷手自拍」！放大一看嚇..

快訊／4縣市大雨特報　連2天防..

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被..

女力噴發！她修遍家中12樣電器..

鬼月玩水！香腸攤老闆提醒　她突..

逛全聯必聽「請支援收銀」！神分..

大雨狂襲台北　東區SOGO前淹..

更多熱門

相關新聞

超暖心　誰說交友軟體充斥怪咖？

雖然交友軟體目前已經普遍存在在現在年輕人生活當中，但是社會卻還是對於交友軟體存在著某種「負面」的印象，認為從交友軟體上面認識的人多半「不真心」或是「危險」，亞洲最受歡迎的交友軟體Paktor近期請了拍拖的使用者分享在交友軟體遇過最「暖」的經驗，保證讓你打破對交友軟體的既定印象。

蕾菈突宣布要嫁「185cm男模」

她上山看夜景竟被逼打手槍

交友軟體不能說的秘密竟是？！

街頭現「金剛鴉」　雙拳霸氣撐地

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面