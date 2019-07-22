他怒刷10萬約妹子「現身吹簫」！結局神反轉網笑翻：學音樂不會變壞

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知名Youtuber「烏鴉Doka」過去常在影片中，以炫富和撒錢實測等影片走紅，像是夾娃娃、一番賞、開箱系列影片，更常常大手筆抽禮物給粉絲，引發熱議。而他最近還實測聊天軟體，豪撒10萬元約妹子實際「現身吹簫」，最後結局卻神反轉讓網友笑噴，該影片至今已有72萬多人次瀏覽。

由於有不少網友每次都問烏鴉，到底用這些軟體有沒有那麼浮誇，因此他這次決定親自實測看看，並找了最多人討論的「SofaTalk」，並直接花10萬元買點數。他表示，這次實測整整用了三天，實際大概聊了15位左右，但為了讓大家看得完，影片中才縮減到剩下3個。

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實測過程中，烏鴉遇到不少妹子十分主動打電話視訊，甚至做出超越尺度的行為，讓他整個難以招架。其中，還有一位熱銷榜上的直播主打電話來視訊，烏鴉怕長太醜特別戴上面具，沒想到他一掀開面具就被識破身份，雖然無法約到這位直播主出來「現身吹簫」，但對方卻給了烏鴉信心。

直播主指出，「這上面本來就有人在約，所以我覺得你實驗會成功。」聽完這番話讓烏鴉信心大增，「抽愛愛文化確實是有的，所以我決定多找幾個，或是對方在簡介上有打OK，以節省時間。」

經過一番尬聊後，烏鴉終於找到一個妹子的簡介上，直接寫「視訊刷禮都有驚喜，誠意如果夠，夠熟都能出來」。因此，他直接打電話給對方視訊，並直接送大禮物給妹子，讓妹子又驚又喜。而烏鴉也更進一步約妹子直接出來，並豪爽刷一萬點約六萬元給對方，讓妹子開心到不行直接答應。

接著到了兩人見面那天，只見妹子本人身材超好，穿著露出修長的細白腿，會合之後兩人直接前往目的地。後來烏鴉與妹子到了小房間，只是沒想到打開門後，竟然出現樂團練習室，讓妹子傻眼並質疑烏鴉在耍她。烏鴉則鎮定說：「沒有呀！我們不是約好一小時吹簫，而且無限次吹到好為止。」

最後，兩人經過一番爭辯，妹子心不甘情不願地跟著老師學了一小時的吹簫，並成功學會了吹一首歌，讓烏鴉很感動並說：「我終於做了一件對人有幫助的事情，能學到這個才藝，妳以後再也不用發吹簫照片給人家，可以拍吹簫影片了！」而妹子聽完直接翻臉走人，結束這場鬧劇。

看完這部片讓網友全都笑噴，「從此女孩便踏上一條音樂路，多年後會想起今天的烏鴉就是他生命中的導師」、「快笑死了」、「真是很有心的讓一位純真少女往吹簫之路更進一步，學音樂的小孩不會變壞，這句話讓我有一點相信了！」