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快訊／4縣市大雨特報「今雨型有點複雜」　連2天防午後大雷雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局對4縣市發布大雨特報。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

4縣市大雨特報！中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（22日）東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局副局長鄭明典說，今天雨型有點複雜，是屬於比較難預報的雨型。氣象局提醒，今、周二（23日）西南風影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

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氣象局指出，今天氣跟21日類似，在西南風到偏南風的影響下，加上水氣較多，晨間東半部地區降雨明顯；今一整天中南部地區也有短暫陣雨或雷雨，東半部地區依舊有局部短暫陣雨或雷雨的可能，不過彰化以北上午大多為多雲到晴的天氣。

氣象局提醒，中午過後各地開始有對流發展，容易有局部短暫雷陣雨發生，由山區發展起來，並且朝平地擴展，範圍較廣並有局部大雨發生的機率，持續的時間也會比較久；氣溫方面，各地天氣悶熱，高溫約在32至35度之間。

▼今晨0時至清晨6時，降雨集中在東半部。

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

鄭明典在臉書說，今天雨型有點複雜，約略地看，今是微弱西南風和微弱東南風在台灣南方相遇，天氣不穩定，但因風速弱，所以雨區不是很集中，是屬於比較難預報的雨型；不過，定性上，東南風雨區偏在東台灣，然後西半部午後對流加強作用相對明顯，這一點可以確定。

氣象局預報，周二水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約32至35度，沒下雨的時候感受悶熱。

氣象局表示，周三（24日）至周日（28日）太平洋高壓逐漸增強，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢較為明顯；氣溫方面，各地高溫約34至36度。

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快訊／4縣市大雨特報「今雨型有點複雜」　連2天防午後大雷雨

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲

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