全國最大片廠「中台灣影視基地」開幕　盧秀燕：打造影視重鎮

▲盧秀燕與來賓們欣賞李安的人工造浪池。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府投入7.93億元在霧峰區打造「中台灣影視基地」，保留李安《少年PI的奇幻漂流》當時的人工造浪池等設施，並定位為「水特效拍攝基地」，成為全國最大片廠，市長盧秀燕22日在開幕致詞指出，影視基地歷經3任市長，走過10個年頭，如今開幕創下歷史性的一天，市府將打造成全國影視重鎮，歡迎國內外團隊到台中拍片。

▲盧秀燕表示將把台中打造成全國影視重鎮。（圖／台中市政府提供）

「中台灣影視基地」上午舉行開幕記者會，國際知名導演李安特別錄製影片恭賀，影視業界重量級影人，包含王童、瞿友寧、廖慶松、杜篤之、李烈等人，催生影視基地計畫的前新聞局長石靜文、立委顏寬恒、何欣純等也到場預祝營運順利。

▲盧秀燕與影視界一起主持開幕典禮。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，從2010年導演李安相中水湳機場並興建人工造浪池，到今天影視基地完工開幕，足足走過近10個年頭，台中天氣穩定，交通方便，可讓製片成本有效發揮，因此李安也公開肯定台中是最好拍的地方。

▲盧秀燕與來賓們欣賞電影道具。（圖／台中市政府提供）

盧也提到，台中市兩位前市長胡志強與林佳龍，都擔任過行政院新聞局長，自己也當過華視記者，3任市長都與影視產業有所交流，都相當重視影視產業發展，感謝民代支持，也感謝中影八德團隊承接營運的重責大任，今天開幕可說是歷史性的一天。

▲▼中台灣影視基地位在霧峰。（圖／台中市政府提供）

中影八德總經理林坤煌表示，感謝市府將當時的造浪池保留下來，並遷移重建亞洲唯一的李安《少年Pi造浪池》，搭建全新水底攝影7米深水池，3座全台最大16米挑高攝影棚，引進全新六軸油壓平台，中影將「中台灣影視基地」定位為「水特效拍攝基地」，感謝市府提供最優惠的租金，將提供最好的器材與最便宜的價格給製片團隊，戰戰兢兢地經營，向好萊塢片廠看齊。

新聞局長吳皇昇則說，台中市影視產業政策，從硬體建置和影視補助投資、協拍、影視推廣、產學合作及人才培育等面向著手，持續協助製片團隊最全方位的服務。

▲李安的人工造浪池至今還保留著。（圖／台中市政府提供）

而中影團隊進駐影視基地後，更將規劃專業課程，帶領學生了解電影產業，目前已有朝陽科大、亞洲大學等校參與產學合作計畫，希望進一步帶動台灣與國際技術人員交流，促成中台灣影視產業聚集。

中台灣影視基地工程預算由市府獨資，以發展為「台灣與國際接軌影視基地」為目標，2014年完成用地變更，並確定預算及計畫，2016年10月開工，2018年7月完工，今年1月在新聞局團隊的努力下，順利點交給營運廠商。