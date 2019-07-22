快訊／大雷雨狂襲！大安森林公園雨量飆近百毫米　北市二級開設

▲大安森林公園周邊淹水。（圖／民眾提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

受到大氣環境不穩定影響，氣象局稍早針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市共8縣市發布大雷雨即時訊息。北市府22日下午指出，台北市災害應變中心於16時01分提升為二級開設，大安森林公園半小時雨量近百毫米，由於金華街和新生南路二段的積水嚴重，呼籲車輛暫時避開該路段改道行駛。



北市府指出，因應午後強降雨，台北市災害應變中心三級強化開設，工務、警察、環保、民政、媒事組已派員進駐市災害應變中心協助應變，各區公所也成立緊急應變小組。

北市府指出，目前雨勢集中在市區中心偏西南側大安、信義、中正、萬華、中山區，大安森林公園半小時雨量近百毫米，預估強降雨30分鐘內仍將持續。

北市府表示，目前大安森林公園、長安國小一帶已有較大面積的積淹水。北市災害應變中心呼籲駕駛人在大雷雨中務必注意行車安全。

氣象預報員陳建安表示，今天午後雷陣雨範圍擴大，全台都有可能受到影響，中部以北、東北部對流發展訊號特別強，再加上大環境吹偏南風，對流發展後會往北部吹，因此，南部午後雷陣雨雨勢相較之下會較早停，其次中部，北部地區則預估會一路下到晚上。