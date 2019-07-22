惡劣！220噸塑料廢棄物硬拗「下腳料」　從南投丟到台中

▲不法業者到台中南投倒廢棄塑料都不起訴，卻栽在彰檢手中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港及花壇等地被不法業者利用夜間傾倒廢塑混合物有220公噸，2018年10月間遭到檢舉，彰檢追查下發現負責清運的26歲曾男也曾將廢料棄置南投、台中，被捕後都辯稱是可回收利用腳料，獲不起訴處分，彰檢蒐集證據後，將他依違反《廢棄物清理法》以再犯之虞聲請羈押禁見，法官裁准。

彰化地檢署指出，2018年10月陸續接到檢舉，有大貨車利用夜間至花壇、鹿港偏僻地點傾倒廢棄塑膠混合物，且數量非常多，指派檢察官姚玎霖、施教文負責指揮保七總隊三大二中隊，會同彰化縣環保局等局處偵辦，經過半年追查，掌握曾男涉嫌重大，近日見實機成熟，傳喚相關業者到案說明。

彰化檢方說，該批廢棄物為中部一健身器材工廠生產跑步機時，裁切剩下的跑步邊帶，南投市曾姓清運業者涉嫌重大，查出他在2017年3月間曾將這批塑膠混合物，僱車載到南投縣草屯鎮一處偏僻地點亂倒，遭人檢舉。南投檢方查獲後，曾男辯稱這是下腳料，準備再加工利用，只是暫時堆置，檢察官採信，要求限期清除後作成不起訴處分。

2017年6月，曾男又將廢料載至台中某處河川地傾倒，又被檢舉告發，他二度向檢方辯稱，只是暫時的下腳料，台中檢方再度採信曾男說法，要求他限期清除，依然做出未起訴處分。

曾男變本加厲，2018年10月，又將廢棄物傾倒彰化鹿港及花壇等地，再遭舉報，檢方經過半年追查，6月19日展開搜索，偵訊後認為曾男罪嫌重大，且有串證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，沒想到曾男又搬出下腳料說詞，也遭法官採信，駁回聲請。

彰化檢方再蒐集曾男於台中、南投傾倒證據提出抗告，經台中高分院撤銷原裁定，並發回彰化地方法院，19日重開羈押庭，檢方蒞庭指稱，若是可利用下腳料，怎會到處亂倒在偏僻地點，主張是事業廢棄物無誤，法官終於認同，將曾男裁押禁見。

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