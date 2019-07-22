AirPods 3會有新顏色？　分析師還預測將配備健康監測功能

▲分析師預測，蘋果將於今年聖誕季推出新一代AirPods。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

AirPods 2無線充電版本已從本月初開始由官網陸續出貨，而有關於AirPods 3的消息也愈來愈多。Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）本月發布報告預測，蘋果將於今年聖誕季推出新一代AirPods，除了設計方面會有進一步改進外，也將具備更高的防水性。

結合先前的爆料與預測，AirPods 3預計將迎來大幅升級。據彭博記者古爾曼（Mark Gurman）指出，蘋果今年將推出擁有更高防水性的AirPods。該記者曾於2018年2月指出，蘋果正在開發支援「Hey Siri」功能的AirPods，而該功能最終在2019年3月發表的AirPods 2上實現；另外，古爾曼也在2018年6月時指出，蘋果正在開發另一款具備防水與降噪功能的AirPods，被認為將於AirPods 3上實現。

古爾曼也在報導中表示，蘋果正在開發具備降噪功能的耳罩式耳機，最早將於今年推出，該款耳機預計將為「錄音室等級」（Studio-Quality），品牌則為蘋果，而非蘋果旗下的beats。

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤稱，蘋果最早將於2019年第4季推出兩款新版AirPods。此兩款型號預計將於2019年第4季至2020年第1季間批量生產，陸廠立訊、歌爾及全球第二大封測廠 Amkor將成為主要供應商。郭明錤也指出，其中一款新版AirPods將擁有全新的外觀設計，售價將高於目前既有型號，而另一款外觀則與目前的AirPods相同，售價也將維持與目前一致。

鑒於近來蘋果逐布跨足健康應用，外界也預測，新一代AirPods將配備健康感測功能。據蘋果先前發布的一系列專利申請，預計AirPods將採用光容積圖（PPG）感測器將光照射到皮膚中以執行各種測量，如心律監測等，整體工作原理與Apple Watch類似。不過目前並未有具體訊息指出AirPods 3是否會實現健康監測功能，畢竟有更高階的感測器加入意味著蘋果將大幅改動耳機外觀。

另外，外媒也分析，AirPods如果繼續堅持白色的單配色，是危險的，配色一定需要豐富，黑色配色也是呼聲最高的。