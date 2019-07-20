她拿繩索默默走進樹叢…雙腳剛騰空　一股「溫暖力量」救命：別放棄自己

▲女子情傷上吊求死，遇到一股溫暖力量把她從鬼門關拉回來。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市林口區一名女子日前疑因男友移情別戀，最後分手收場，她每天以淚洗面，到了本月19日下午，走不出情傷的她，拿了繩索默默走進樹叢…附近民眾見狀急忙報案。3名警員到場發現雙腳剛「騰空」的女子，即刻上前相救！兩人將女子扛起，另一人解繩結，並持續鼓勵她，「別放棄自己！」

據了解，林口警分局文化派出所員警翁百宏、洪英豪及實習生黃子豪等3員，接獲報案即根據手機定位實施地毯式搜索，不久後在附近樹叢中發現雙腳剛騰空的女子，3員立刻上前救人，不斷鼓勵「別放棄自己」，後來女子倒地哭泣，但這次流淚，不是因為情傷，而是因為感動，「原來還有人在乎我」

後來員警通報救護車，將女子送往林口長庚醫院救治，已無大礙；家屬表示，知道女子受到情傷，難過好一陣子，沒想到她會這麼想不開，很感謝警方積極救人，真的很溫暖。

林口警分局分局長陳保安呼籲，人人務必尊重身體自主權，若自身或身邊的親屬有心理困擾，可主動求助醫生接受治療、高密度的關懷及多元的服務方案介入以改善病情。



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▼實習警黃子豪（圖左）、警員翁百宏（圖中）、洪英豪（圖右）英勇救人。（圖／記者陳雕文翻攝）