民調領先蔡英文2%？柯文哲「再想想」：他就是引誘我出來選而已

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲仍未表態是否參選2020總統，不過近來頻頻對藍綠開砲，也被解讀成有可能是為參選鋪路。對於有民調顯示聲量回溫，柯文哲22日表示，這就是陰謀論，不要把他想的詭計百出、陰謀很多，「其實我就是『無招勝有招』，我就是做我自己而已」。

根據《中國時報》最新民調，柯文哲在三腳督的對戰狀態下，已超前總統蔡英文變第二、領先蔡2個百分點。對此，柯文哲直言，他就是引誘我出來選而已，「我再想想看吧」。

被問到出來選的機率高嗎？柯文哲說，「統計學對全體有意義，對個人沒有意義」，對全體來說有一個百分比，對個人來講就1跟0，有做就是100%，沒有就0，就算有99%的機率，最後沒做，還是0。

柯文哲強調，「其實我每天講的話，就是我心裡的話」，相信這兩黨候選人出來以後，對知識份子或是說中間，統獨意志不是那麼強烈的人，還是中產階級，「真的每一個人都很焦慮」。

談到要怎麼說服選民自己比其他人都好，柯文哲認為，民主政治本來就沒有保證選民會做最理智的決定，蘇格拉底是雅典人民用投票的方式處死的，所以為什麼他的徒弟柏拉圖一直對民主政治有點嗤之以鼻，然後還有1933年的希特勒、1921年的墨索里尼，民主政治本來沒有辦法保證說選民會做最理智的決定。

柯文哲強調，歷史長要去看環境，所以韓流不是韓國瑜的問題，是那個大環境，大環境為什麼會這樣，才出現這個人，所以同樣道理，現在香港一直在抗議，很像2013、2014年台灣，每個禮拜有不同民木出來抗議，華光、紹興、反旺中、反核四理由一大堆，所以真正的問題沒有解決，「面對問題是解決問題的第一步，把所有小問題解決就沒有大問題」，你不解決問題，問題會解決你。

由於柯文哲曾搬出日本戰國大將織田信長，指嚮往他「天亮、下雨，出兵」的境界，對於被問到如今走到哪一步了，柯文哲回應，「我還在睡覺」。

▲柯文哲、蔡英文。（合成圖／記者林悅、陶本和攝）