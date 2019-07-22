　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗劫船前警告「只要服從就能平安」！與英海軍互嗆音檔曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊朗軍方直升機接近英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）。（圖／路透）

▲伊朗軍方直升機接近英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

伊朗19日扣押英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero），英國在21日公布了一段錄音檔，內容為英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）與伊朗武裝船隻透過無線電對嗆。伊朗則是持續堅稱，是因為史丹納帝國號「走錯路」，違反法綠，才將該船隻扣留。

英國海上安全公司「Dryad Global」公布了這段錄音檔，伊朗的船隻先是告知英國海軍「要是服從的話，就能安全」。接著伊朗表示，並非是前來挑釁的，只是「基於安全理由」要檢查史丹納帝國號，要求其改變航線，英方則回應，「由於你們是在通過公認的公海海峽，在國際法之下，不得妨害船隻的航行」。

英國的史丹納帝國號19日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到伊朗扣押，造成兩國之間關係緊張。伊朗20日公開了一段武裝人員扣押船隻的過程，影片中可以看到，史丹納帝國號被四艘快艇、一架直升機包圍，接著多名蒙面的武裝人員從直升機上垂降至油輪甲板上。

英國外交部長杭特先前指控，這是無法接受的行為。他21日與伊朗外交部長薩利法（Javad Zarif）通話，他表示，伊朗將這個扣留船隻的事件視為「以牙還牙」的舉動，因為先前英國在直布羅陀海岸扣押了一艘伊朗油輪「恩典1號」（Grace 1），目前當務之急就是找到解決衝突的辦法。

伊朗則是持續堅稱，因為史丹納帝國號航行路線錯誤，從出口進入荷莫茲海峽，違反了「海事法」，所以才把該船隻扣留。

「華爾街日報」分析，史丹納帝國號被扣留的事件證明，伊朗在船隻有美國和英國軍艦護航的情況下，仍然可以劫持通過荷姆茲海峽的商船，類似事件恐怕還會再次發生。

▼伊朗與英海軍互嗆音檔曝光（約38秒處開始）。

ET快訊
男友家過夜堅持不洗！蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事
宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布「贍養費和財產分割結果」
日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前先長期旅行
阿弟老婆第三胎生了！「4150克巨嬰頭太大」險血崩剖腹急產

關鍵字：史丹納帝國號,Stena Impero,伊朗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貿易戰停滯！川普上任後陸資投資美國暴跌9成　農村恐受影響

飛機準備起飛！偷渡狂男「攀爬死抓飛機引擎」　乘客目擊崩潰：快停阿～

倫敦恐怖分子持刀殺人8死　主嫌41歲老婆揭「案發前跡象」：我在女兒臉上看到他

川普再嗆民主黨4人幫「向美國道歉」　議員認證：種族主義者

35歲單身者「必繳萬元獨身稅」　日本高中妹天兵政見遭網譏：對屁孩絕望

25歲女在4歲姪子面前斬首母親　將血淋淋頭顱丟鄰居家門口

伊朗劫船前警告「只要服從就能平安」！與英海軍互嗆音檔曝光

伊朗扣英油輪「嗆聲錄音檔」曝光　烙英文逼轉向：聽話！你們就安全

南韓籍貨輪航經新加坡海域遭襲　7海盜乘快艇登船施暴搶劫

一陣「超強勁大浪」打到！　人父被擊昏沙灘頸部斷裂身亡

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

貿易戰停滯！川普上任後陸資投資美國暴跌9成　農村恐受影響

飛機準備起飛！偷渡狂男「攀爬死抓飛機引擎」　乘客目擊崩潰：快停阿～

倫敦恐怖分子持刀殺人8死　主嫌41歲老婆揭「案發前跡象」：我在女兒臉上看到他

川普再嗆民主黨4人幫「向美國道歉」　議員認證：種族主義者

35歲單身者「必繳萬元獨身稅」　日本高中妹天兵政見遭網譏：對屁孩絕望

25歲女在4歲姪子面前斬首母親　將血淋淋頭顱丟鄰居家門口

伊朗劫船前警告「只要服從就能平安」！與英海軍互嗆音檔曝光

伊朗扣英油輪「嗆聲錄音檔」曝光　烙英文逼轉向：聽話！你們就安全

南韓籍貨輪航經新加坡海域遭襲　7海盜乘快艇登船施暴搶劫

一陣「超強勁大浪」打到！　人父被擊昏沙灘頸部斷裂身亡

短短5天第3件！高雄再傳警車遭撞　無照男「猛倒車」撞毀車門：我太緊張

捲入反送中風波！　寶礦力再發3點聲明致歉：支持「一國兩制」

林昀儒連勝馬龍、樊振東封王　國際桌總評大陸最大威脅

曾治豪心痛吐賀一航生前狀態「他肚子變大」不化驗：醫生只能猜

戶外功能鞋大廠鈺齊創波段新高　Q2淨利2.97億元創史上新高　法人買超助攻

Uber eats、Foodpanda中鏢　外送APP抽檢8成不合格「廚房蟑螂亂竄」

三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲

15縣市首長任韓國瑜競總主委　侯友宜：我先把自己的事情做好

毒趴奪命！17歲女打扮超齡敢喝敢玩　台南八大行業都認識她

快訊／健行客滑落15米深山崖　女導遊「要救人」也摔落山崖

國際熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

正妹直播玩GTA5　慘被輪流性..

京阿尼生還者　二選一「跳下去或..

她和前男友約複合　2年後妹傳「..

軍校生跳傘腿軟　被教官丟出飛機

加拿大情侶離奇陳屍偏僻公路

他驚覺妻「養鄰居變小王」　帶剪..

她想換衛生棉　師：要學會控制月..

美國土安全部　台灣人國籍就是T..

裸女陪打「性感高爾夫」好成績獎..

美眾院司委會主席：報告秀「川普..

美國費城公寓大火！他為媽「徒手..

烏克蘭國會大選　總統政黨得票率..

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後..

更多熱門

相關新聞

伊朗扣英油輪「嗆聲錄音檔」曝光！

英國油輪「史坦納帝國號」在波斯灣遭到攔截，其實當時還有一艘英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）曾多次和伊朗革命衛隊互相嗆聲，但最後史坦納帝國號還是遭到攔截帶走，英國政府事後也表示，蒙特羅斯號當時其實仍距離太遠，至少還要在一小時才會到「救援確實有些來不及」。

伊朗宣佈對大陸遊客免簽

梅伊下台前拚一波！　開會「搶救史坦納帝國號」

美軍獲沙國王儲允許重返中東

伊朗公開「扣押英油輪畫面」　武裝份子垂降甲板

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

老屁孩硬停專用車位　還狂酸婦孺

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民

快訊／4縣市大雨特報　連2天防午後大雷雨

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻被罵爆

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指數直逼最高級

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面