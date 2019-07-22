烏克蘭國會選舉　出口民調：「喜劇總統」政黨得票率破4成奪冠

▲澤倫斯基與妻子前往投票。（圖／路透）



記者錢玉紘／綜合報導



烏克蘭於21日進行國會大選，當地時間晚間8點的出口民調顯示，新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）所屬政黨「人民公僕黨」（Servant of the People Party）在政黨席次的部分，得票率達43.9%，將獲得最多席次，而親莫斯科的「反對平台-為了生活黨」（Opposition Platform-For Life）得票率則為11.5%，位居第2。

出口民調也顯示，前總統波洛申科所屬的「歐洲團結黨」得票率8.8%，排名第3；搖滾明星瓦卡洽克（Svyatoslav Vakarchuk）所領導的「聲音黨」（Golos）亦拿下6.3%得票率，超過了進入國會所需的5%政黨得票率門檻，排名為第5。

外媒報導，第一波出口民調出爐之後，澤倫斯基就表示，他希望邀請「聲音黨」舉行會面，商談在國會籌組執政聯盟的事情，「聲音黨」的一名高層黨員也曾表示，對於和任何政黨勢力結盟持開放態度。

不過，21日的出口民調只顯示了各政黨的得票率，官方統計結果22日才會出爐。若是出口民調數據正確，等於是澤倫斯基自4月獲選總統以來，再一次奪得勝利，並有機會掌控國會，籌組新政府，從波洛申科手中奪下權力。