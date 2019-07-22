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日系男子平常都這樣搭配～夏季褲款加上「條紋」變化多更多

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▲條紋褲穿搭。（圖／FACY）

只要是注重穿搭風格的人們，都會為了夏季的搭配而傷透腦筋。雖然少了多層次的搭配方式，但不妨巧妙地利用多重色彩及直紋線條等醒目元素，以此增加許多變化空間。以下 FACY 將為煩惱夏季穿著的你介紹、看日本男性店員們如何應用「色彩」、「直紋」與「褲型」創造出穿搭相異卻整體協調的穿搭樣貌！

▲條紋褲穿搭。（圖／FACY）

亮橘基底搭配不規則的黑白細直線組合，意外地突顯夏日的輕盈活力！選擇略為寬鬆的直筒褲型搭配大地色系的落肩 T-shirt，利用色彩及線條就能打造如此輕鬆簡便卻不失風格的造型。而最後輔以深咖啡色的畫家帽及皮革拖鞋點綴整體色彩，為失去層次穿著的夏季增添一抹新意！

▲條紋褲穿搭。（圖／FACY）

雖然同樣為直筒條紋長褲，但利用深藍基底與純白粗線取代，展現出男士的清爽質感！色彩選擇上即便低調，但密佈的白色粗直條紋仍然搶眼，因此建議選擇色彩及樣式略為樸素簡約的上身穿著才不會讓焦點模糊。尤其利用白色 T-shirt 及 深藍五分割帽更能呼應下身穿著，強調出整體搭配的一致性。

▲條紋褲穿搭。（圖／FACY）

若擔心上述介紹的直紋長褲風格太過強烈，不妨先由視覺面積少的短褲與更加低調的淡色線條開始！如挑選米白色的直紋短褲並藉由活潑的深橘上身將焦點轉移，整體穿搭仍然擁有重點之外也將直紋元素隱藏的恰到好處！如果擔心太過亮眼，不妨穿上接受度相當高的軍綠夾克中和色彩，而適當的直紋選擇也若隱若現地彰顯個人的穿搭功力！

▲條紋褲穿搭。（圖／FACY）

Photo : strato
Text : Wei Chang

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關鍵字：FACY,FACY Mens,條紋,條紋褲,夏日

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