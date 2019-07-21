綠營傳蔡邁配？2020流行市長選總統　鄭文燦台上突說：我沒有要選！

▲2020流行市長選總統？鄭文燦強調，會專心市政。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統大選，民進黨會推出「蔡燦配」嗎？桃園八德區21日舉行模範父親表揚活動，應邀出席的市長鄭文燦於暢談市政建設時，突然表示：「明年大選，流行市長選總統，但我沒有要選！會專心當市長，讓桃園變更好」。據綠營人士透露，行政院副院長陳其邁最近多次來桃園跑行程，曝光度激增，傳「蔡邁配」競逐2020正、副總統大選。

鄭文燦21日前往八德國中活動中心，出席八德區模範父親表揚活動表示，獲獎的爸爸們做為一家之主，努力拚事業、照顧家庭，經常是甘苦自己吞，將快樂及最好的留給子女，父親節即將到來，除了向模範爸爸們表達一份敬意，預祝父親節快樂，也呼籲爸爸們要記得對自己好一點！

▲行政院副院長陳其邁15日到桃園龜山區參訪Gogoro工廠。（圖／市府提供）

鄭文燦提到，今年脫穎而出的模範爸爸們不僅家庭照顧得好，有些更致力於奉獻社會，擔任志工、投入公益事業等，獲到地方鄉親的肯定，雖然爸爸們背負許多重擔，但來自子女的一句真心感謝，相信無論多麼辛苦付出都是值得的。

▲行政院副院長陳其邁最18日由鄭文燦陪同，出席於桃園召開的「亞洲台灣商會聯合總會」閉幕晚宴。（圖／市府提供）

接著，鄭文燦在暢談市政建設時，突然談到：「最近流行市長都要選總統，我沒有要選，我會專心當市長，一步一腳讓桃園變更好。」

不過，據綠營人士透露，行政院副院長陳其邁最近多次來桃園跑行程，15日到桃園龜山區參訪Gogoro工廠，18日晚間由鄭文燦陪同，出席於桃園召開的「亞洲台灣商會聯合總會」閉幕晚宴，曝光度激增，傳會由「蔡邁配」競逐2020正、副總統大選？