721反送中再遊行　「禁入金鐘」民陣憂失控：出事警要負全責

▲七二一遊行，黑衣人潮湧入銅鑼灣。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣21日再度發起反對修訂逃犯條例遊行，表定下午3點在銅鑼灣維多利亞公園集合，遊行至灣仔盧押道。不過，民陣原訂的遊行終點是港府、終審法院、立法會所在的金鐘，因警方限定只能到灣仔，才縮短路線，這也引起民陣不滿，強調若有任何失控，警方應負全責。

據港媒報導，維多利雅公園約下午1點就有穿著黑衣的遊行人士開始聚集，到2點半左右，黑衣人潮更進一步湧現，許多人還撐起了雨傘。3點之後，民陣召集人岑子杰上台發表演說，他表示，從3月31日開始，香港人多次走上街頭，反對修訂逃犯條例，訴求非常清晰，就是「撤回惡法，撤銷暴動，徹查警方，重啟政改，立即雙普選。」

最後，岑子杰宣讀此次遊行的口號「獨立調查，捍衛司法，守護真相，林鄭月娥下台，立即雙普選。」接著人潮開始向灣仔推進，可以發現，期間還不斷有人步出地鐵站，加入到遊行陣容。

此外，遊行路線被警方更改後，民陣雖不滿，仍表示會遵從要求，但卻也強調，灣仔不像金鐘，沒有空間供民眾集會及停留，屆時可能出現人流倒灌。岑子杰更指出，人潮不可能待在灣仔5、6個小時，有人想離開灣仔，民陣無從判斷目的地，若有人潮管理失控的情況，警方要負全部責任，「銅鑼灣大量人湧入，灣仔南沒有地方走，最合理的地方就是金鐘。」

許多網友得知遊行路線更改後，也相當不滿，表示要依照既定計畫「繼續向前」，或在遊行解散後「走到中環購物」。