太平清潔隊「賣垃圾年賺2000萬」　超強鍊金術「3大關鍵」曝光

▲太平清潔隊資源回收做得徹底，變賣所得1年高達2千萬。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

人口多，垃圾量相對就多，但是台中市太平區人口數29區排第4，去年清潔隊變賣資源回收所得竟高達近2千萬元，全市最多，環保局廢棄物管理科長萬滋澤21日點出其中關鍵，太平清潔隊部腹地夠大，有空間可以將資收細分到34類，加上隊員都有環保概念，也因此隊員們每月都多領了從數百至數千不等的獎勵金。

台中市有27個清潔隊，隊員們每天都做同樣的收垃圾、資源回收、分類然後變賣給回收商等工作，但是太平區清潔隊去年竟然能賣到1916萬元，全市第1，環保局依法將所得39%分給第一線清潔隊員，1%給行政人員，隊部依每個隊員路線不同，收到回收量不同而分到不一樣的獎勵金，每人從2千至7千元不等。

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太平區人口19萬，遠遠落後北屯區28萬人，在台中市29區中排名第4，依人多垃圾就多的推論，為何太平變賣回收物反而是最高，萬滋澤說，因為太平清潔隊腹地大，可容納辦公室、清潔車和分類物，他說，就是擁有先天空間大的優勢，所以別區只能粗略分成9大類時，太平可以細分到34類，分得愈細，回收商不用再多出人力去細分，當然價格就愈高，而隊員願意配合也是關鍵。

太平區每月大約製造出3千公噸垃圾，其中5百公噸可資源回收，隊員分得很細，光是玻璃就可以分成3類，有透明、褐色、綠色，塑膠也分為粗塑膠、細塑膠，鐵類亦分白鐵、角鐵等，其他的清潔隊腹地小，即使隊員有心也沒空間放。